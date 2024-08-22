На Харківщині чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої: його госпіталізували

22 серпня у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади Харківської області чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Постраждалого госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.



У службі повідомили про черговий нещасний випадок, який стався сьогодні у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади.

"На невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 65-річний чоловік. Він дістав травми та був госпіталізований до лікарні", - ідеться в повідомленні.

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У ДСНС закликали бути обережними і в разі виявлення підозрілого предмета повідомляти про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".