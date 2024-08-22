Рашисты ударили по Богодухову на Харьковщине из РСЗО "Торнадо-С": 1 человек погиб, 8 ранены

Российские войска обстреляли Богодухов на Харьковщине, в результате чего погиб 1 человек, 8 - получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"В результате обстрела один человек погиб, пятеро - получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Сейчас на местах попаданий работают оперативные службы. Информация обновляется", - говорится в сообщении.

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ОБНОВЛЕНИЕ

В 20:23 Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате удара оккупантов по Богодухову один человек погиб, еще 8 ранены, среди которых подросток.

По данным следствия, 22 августа около 15:30 с РФ обстреляли г. Богодухов. Погиб 56-летний мужчина, который во время вражеских ударов возился на огороде. Завтра ему должно было исполниться 57 лет.

Еще восемь человек получили ранения, среди которых 15-летний парень. Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу с осколочным ранением левой руки.

Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, хозяйственные постройки, помещения двух гражданских предприятий, автомобили. Также в результате обстрела произошел пожар в лесном массиве вблизи с. Семенов Яр Богодуховского района площадью 3 га. Идет ликвидация.

По предварительным данным, войска РФ применили для ударов РСЗО "Торнадо-С".













