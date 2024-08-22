За минувшие сутки оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область, есть пострадавшие. Уничтожены два сельсовета и десятки домов

Ночью 22 августа российские военные обстреляли населенные пункты Купянского района, есть пострадавшие. За сутки по гражданской инфраструктуре Харьковской области враг применил четыре ракеты Х-35, семь FPV-дронов, 1 Искандер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В течение ночи 22 августа под вражеским огнем находились 2 населенных пункта Купянского района. Враг дважды обстрелял села Гетмановка и Одрадное. В результате российских ударов в селе Гетмановка горели частные дома, нежилое здание, объекты социальной инфраструктуры. Пострадали мужчина и женщина.

В селе Одрадное горело здание Шевченковского поселкового совета, вследствие массированного ракетного обстрела и БПЛА "Шахед" повреждено здание Шевченковского аграрного лицея.

В течение 21 августа россияне нанесли удары по ряду населенных пунктов Харьковщины:

в результате обстрела ракетой Х-35 в селе Каменка поврежден автомобиль;

в Купянске поврежден частный дом, забор, гараж;

россияне обстреляли с. Петровка. Горели трава, деревья, камыши, 14 жилых домов, 8 хозяйственных построек, гараж и автомобиль.

В селе Казачья Лопань из-под завалов спасли женщину.

Также в течение 21 августа враг обстрелял села Пески Радьковские, Ничволодовка, Шейковка и Изюмское.

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