За минувшие сутки оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область, есть пострадавшие. Уничтожены два сельсовета и десятки домов
Ночью 22 августа российские военные обстреляли населенные пункты Купянского района, есть пострадавшие. За сутки по гражданской инфраструктуре Харьковской области враг применил четыре ракеты Х-35, семь FPV-дронов, 1 Искандер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В течение ночи 22 августа под вражеским огнем находились 2 населенных пункта Купянского района. Враг дважды обстрелял села Гетмановка и Одрадное. В результате российских ударов в селе Гетмановка горели частные дома, нежилое здание, объекты социальной инфраструктуры. Пострадали мужчина и женщина.
В селе Одрадное горело здание Шевченковского поселкового совета, вследствие массированного ракетного обстрела и БПЛА "Шахед" повреждено здание Шевченковского аграрного лицея.
В течение 21 августа россияне нанесли удары по ряду населенных пунктов Харьковщины:
- в результате обстрела ракетой Х-35 в селе Каменка поврежден автомобиль;
- в Купянске поврежден частный дом, забор, гараж;
- россияне обстреляли с. Петровка. Горели трава, деревья, камыши, 14 жилых домов, 8 хозяйственных построек, гараж и автомобиль.
В селе Казачья Лопань из-под завалов спасли женщину.
Также в течение 21 августа враг обстрелял села Пески Радьковские, Ничволодовка, Шейковка и Изюмское.
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