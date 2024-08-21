Обстрел оккупантами Казачьей Лопани: Из-под завалов спасли женщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели достали пострадавшую женщину из-под завалов на месте российского удара в Казачьей Лопани на Харьковщине.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Из-под завалов спасатели деблокировали женщину, она получила легкие повреждения.

Спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

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Как рассказали в Нацполиции, российские военные обстреляли поселок Казачья Лопань из артиллерии.

В результате обстрела повреждено здание сельского совета, гражданский автомобиль, частные домовладения.

Также полицейские показали последствия атаки РФ.











Напомним, сегодня около 12:25 российские войска ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине. Сообщалось, что в результате обстрела повреждено здание сельского совета. Предварительно под завалами находится три человека.