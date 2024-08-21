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Обстрел оккупантами Казачьей Лопани: Из-под завалов спасли женщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели достали пострадавшую женщину из-под завалов на месте российского удара в Казачьей Лопани на Харьковщине.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Из-под завалов спасатели деблокировали женщину, она получила легкие повреждения.
Спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.

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Удар по Козачій Лопані 21 серпня

Как рассказали в Нацполиции, российские военные обстреляли поселок Казачья Лопань из артиллерии.

В результате обстрела повреждено здание сельского совета, гражданский автомобиль, частные домовладения.

Также полицейские показали последствия атаки РФ.

Удар по Козачій Лопані 21 серпня
Удар по Козачій Лопані 21 серпня
Удар по Козачій Лопані 21 серпня
Удар по Козачій Лопані 21 серпня
Удар по Козачій Лопані 21 серпня

Напомним, сегодня около 12:25 российские войска ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине. Сообщалось, что в результате обстрела повреждено здание сельского совета. Предварительно под завалами находится три человека.

Автор: 

обстрел (27107) Харьковщина (5577)


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