Обстрел оккупантами Казачьей Лопани: Из-под завалов спасли женщину. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели достали пострадавшую женщину из-под завалов на месте российского удара в Казачьей Лопани на Харьковщине.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Из-под завалов спасатели деблокировали женщину, она получила легкие повреждения.
Спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.
Как рассказали в Нацполиции, российские военные обстреляли поселок Казачья Лопань из артиллерии.
В результате обстрела повреждено здание сельского совета, гражданский автомобиль, частные домовладения.
Также полицейские показали последствия атаки РФ.
Напомним, сегодня около 12:25 российские войска ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине. Сообщалось, что в результате обстрела повреждено здание сельского совета. Предварительно под завалами находится три человека.
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