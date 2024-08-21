За минувшие сутки в результате обстрелов на Харьковщине 1 погибший и двое травмированных, на Сумщине - 1 человек погиб и двое раненых

Сумская и Харьковская ОВА рассказали о ситуации в областях по состоянию на утро 21 августа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Сумщина

В Сумской ОВА сообщили: "Ночью и утром россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов". В частности, обстрелам подверглись:

Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был авиаудар КАБ (1 взрыв).

Краснопольская громада: осуществлены авиаудары КАБ (6 взрывов), артиллерийские обстрелы (8 взрывов), сброс взрывного устройства с БПЛА (1 взрыв).

Белопольская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (5 взрывов).

Глуховская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Шалыгинская громада: враг бил из минометов (14 взрывов), совершил авиаудар КАБ (2 взрыва), обстрелы FPV-дронами (5 взрывов).

Юнаковская громада: осуществлены авиаудары КАБ (7 взрывов).

Кролевецкая громада: нанесен ракетный удар (1 взрыв).

Хотинская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (1 взрыв).

Новослободская громада: был авиаудар КАБ (4 взрыва).

Эсманьская громада: был авиаудар КАБ (3 взрыва).

Напомним, в течение 20 августа в результате российских обстрелов Сумщины погиб 1 человек, еще 2 - ранены.

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Харьковщина

Глава Харьковской ОВА Синегубов написал:

16:45 Купянский район, Кондрашевская ТГ, с. Ничволодовка. В результате обстрела гражданского предприятия горели пластиковые трубы и дрова.

16:30 Изюмский район, Боровская ТГ, с. Новый Мир, за пределами. В результате обстрела по открытой территории горела трава.

14:18 Купянский район, Кондрашевская ТГ, с. Ничволодовка. В результате обстрела из РСЗО горел частный дом, хозяйственная постройка и грузовой автомобиль.

11:30 Изюмский район, Боровская ТГ, с. Глущенково. В результате обстрела горели 2 нежилых дома и трава на открытой территории на площади 2,5 га.

10:50 Харьковский район, Дергачевская ТГ, село Казачья Лопань. В результате попадания дроном в гражданский автомобиль пострадал 61-летний мужчина, погиб 65-летний водитель.

09:50 м. Купянск. В результате обстрела пострадала 59-летняя женщина.

09:45 Купянский район, Куриловская ТГ, с. Куриловка, ГП Купянский лесхоз. В результате обстрела горела хвойная подстилка на площади 500 м.кв.

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