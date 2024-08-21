Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині 1 загиблий і двоє травмованих, на Сумщині - 1 людина загинула і двоє поранених

Сумська та Харківська ОВА розповіли про ситуацію в областях станом на ранок 21 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Сумщина

У Сумській ОВА повідомили: "Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів". Зокрема, обстрілів зазнали:

Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також був авіаудар КАБ (1 вибух).

Краснопільська громада: здійснено авіаудари КАБ (6 вибухів), артилерійські обстріли (8 вибухів), скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (5 вибухів).

Глухівська громада: завдано удару FPV-дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів), здійснив авіаудар КАБ (2 вибухи), обстріли FPV-дронами (5 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (7 вибухів).

Кролевецька громада: завдано ракетного удару (1 вибух).

Хотінська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух).

Новослобідська громада: був авіаудар КАБ (4 вибухи).

Есманьська громада: був авіаудар КАБ (3 вибухи).

Нагадаємо, упродовж 20 серпня внаслідок російських обстрілів Сумщини загинула 1 людина ще 2 - поранені.

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Харківщина

Очільник Харківської ОВА Синєгубов написав:

16:45 Куп'янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Нечволодівка. Внаслідок обстрілу цивільного підприємства горіли пластикові труби та дрова.

16:30 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Новий Мир, за межами. Внаслідок обстрілу по відкритій території горіла трава.

14:18 Куп'янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Нечволодівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів приватний будинок, господарча споруда та вантажний автомобіль.

11:30 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Глущенкове. Внаслідок обстрілу горіли 2 нежитлові будинки та трава на відкритій території на площі 2.5 га.

10:50 Харківський район, Дергачівська ТГ, село Козача Лопань. Внаслідок влучання дроном в цивільний автомобіль постраждав 61-річний чоловік, загинув 65-річний водій.

09:50 м. Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка.

09:45 Куп'янський район, Курилівська ТГ, с. Курилівка, ДП Куп'янський лісгосп. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 500 м.кв.

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