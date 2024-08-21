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Новини
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Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині 1 загиблий і двоє травмованих, на Сумщині - 1 людина загинула і двоє поранених

Харківщина

Сумська та Харківська ОВА розповіли про ситуацію в областях станом на ранок 21 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Сумщина

У Сумській ОВА повідомили: "Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів". Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також був авіаудар КАБ (1 вибух).
  • Краснопільська громада: здійснено авіаудари КАБ (6 вибухів), артилерійські обстріли (8 вибухів), скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух).
  • Білопільська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (5 вибухів).
  • Глухівська громада: завдано удару FPV-дроном (1 вибух).
  • Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів), здійснив авіаудар КАБ (2 вибухи), обстріли FPV-дронами (5 вибухів).
  • Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (7 вибухів).
  • Кролевецька громада: завдано ракетного удару (1 вибух).
  • Хотінська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (1 вибух).
  • Новослобідська громада: був авіаудар КАБ (4 вибухи).
  • Есманьська громада: був авіаудар КАБ (3 вибухи).

Нагадаємо, упродовж 20 серпня внаслідок російських обстрілів Сумщини загинула 1 людина ще 2 - поранені.

Також читайте: Внаслідок російських обстрілів Сумщини загинула 1 людина ще 2 - поранені

Харківщина

Очільник Харківської ОВА Синєгубов написав:

  • 16:45 Куп'янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Нечволодівка. Внаслідок обстрілу цивільного підприємства горіли пластикові труби та дрова.
  •  16:30 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Новий Мир, за межами. Внаслідок обстрілу по відкритій території горіла трава.
  •  14:18 Куп'янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Нечволодівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів приватний будинок, господарча споруда та вантажний автомобіль.
  •  11:30 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Глущенкове. Внаслідок обстрілу горіли 2 нежитлові будинки та трава на відкритій території на площі 2.5 га.
  •  10:50 Харківський район, Дергачівська ТГ, село Козача Лопань. Внаслідок влучання дроном в цивільний автомобіль постраждав 61-річний чоловік, загинув 65-річний водій.
  •  09:50 м. Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка.
  •  09:45 Куп'янський район, Курилівська ТГ, с. Курилівка, ДП Куп'янський лісгосп. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 500 м.кв.

Читайте: Рашисти атакували FPV-дроном цивільну автівку на Харківщині: Загинув чоловік, є поранені

Автор: 

обстріл (28156) Сумська область (3526) Харківщина (6054)


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