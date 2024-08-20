Внаслідок російських обстрілів Сумщини загинула 1 людина ще 2 - поранені

20 серпня росіяни здійснили 97 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 291 вибух.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Юнаківська громада: здійснено авіаудари КАБ (6 вибухів). Унаслідок чого 1 цивільна особа загинула, і 1 цивільна особа поранена.

Новослобідська громада: були авіаудари КАБ (6 вибухів).

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (20 вибухів), мінометів (10 вибухів). Також були авіаудари КАБ (4 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (41 вибух), мінометів (30 вибухів), РСЗВ (5 вибухів), FPV-дронами (10 вибухів). Унаслідок обстрілів FPV-дронами поранено 1 цивільну особу Також завдано авіаударів КАБ (7 вибухів) та скидання вибухових пристроїв з БпЛА (ВОГ) (2 вибухи).

Великописарівська громада: відбулися скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), обстріли FPV-дронами (11 вибухів), артобстріли (13 вибухів), обстріли з мінометів (20 вибухів).

Середино-Будська громада: 31 міну скинув ворог на територію громади. Крім того, зафіксовано обстріли FPV-дронами (8 вибухів).

Сумська громада: здійснено 1 обстріл FPV-дроном (1 вибух).

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Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи), мінометів (12 вибухів) та FPV-дронами (7 вибухів).

Путивльська громада: завдано обстрілів FPV-дронами (4 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Шалигинська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (7 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).

Глухівська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (11 вибухів).

Есманьська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (12 вибухів).

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