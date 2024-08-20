Вследствие российских обстрелов Сумщины погиб 1 человек еще 2 - ранены

20 августа россияне совершили 97 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 291 взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Юнаковская громада: осуществлены авиаудары КАБ (6 взрывов). В результате чего 1 гражданское лицо погибло, и 1 гражданское лицо ранено.

Новослободская громада: были авиаудары КАБ (6 взрывов).

Белопольская громада: враг бил из артиллерии (20 взрывов), минометов (10 взрывов). Также были авиаудары КАБ (4 взрыва).

Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (41 взрыв), минометов (30 взрывов), РСЗО (5 взрывов), FPV-дронами (10 взрывов). В результате обстрелов FPV-дронами ранен 1 гражданский человек. Также нанесены авиаудары КАБ (7 взрывов) и сброс взрывных устройств с БпЛА (ВОГ) (2 взрыва).

Великописаревская громада: произошли сброс взрывного устройства с БпЛА (1 взрыв), обстрелы FPV-дронами (11 взрывов), артобстрелы (13 взрывов), обстрелы из минометов (20 взрывов).

Середино-Будская громада: 31 мину сбросил враг на территорию громады. Кроме того, зафиксированы обстрелы FPV-дронами (8 взрывов).

Сумская громада: осуществлен 1 обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

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Дружбовская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва), минометов (12 взрывов) и FPV-дронов (7 взрывов).

Путивльская громада: нанесены обстрелы FPV-дронами (4 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

Шалыгинская громада: осуществлены обстрелы FPV-дронами (7 взрывов), минометный обстрел (4 взрыва).

Глуховская громада: зафиксированы обстрелы FPV-дронами (11 взрывов).

Эсманьская громада: произошел сброс взрывных устройств с БпЛА (12 взрывов).

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