Из Сумской области необходимо эвакуировать 45 тысяч человек, - МВД

Из Сумской области сейчас необходимо эвакуировать 45 тысяч человек.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас нам необходимо из Сумской области эвакуировать, это то, что на Совете обороны было принято - это где-то 45 тысяч человек. В дальнейшем, то есть, это не срочная эвакуация. Сейчас около 21 тысячи человек мы эвакуировали, из них 5 тысяч - детей, именно из Сум. И в Сумах для того, чтобы эта эвакуация была планомерной, системной, мы отобрали лучших добровольцев из числа работников Нацполиции и ГСЧС", - сказал глава МВД.

По его словам, сейчас эти специалисты проходят соответствующее обучение.

"Мы будем уговаривать людей, которые не хотят выезжать, - здесь можно понять людей (их причины. - Ред.), но детей мы должны вывезти всех. Поэтому и местные власти, и соседние регионы делают все, чтобы можно было куда-то этих людей перевезти. В основном люди едут к своим родственникам, к знакомым, но некоторые не имеют такой возможности. Поэтому вывозим их в соседнюю Полтавскую область, а также в Киевскую", - рассказал Клименко.

Смотрите также: "Белые Ангелы" с Донетчины проводят тренинг для полицейских и спасателей Сумщины, которые будут заниматься эвакуацией людей, - МВД. ФОТО

Министр отметил, что люди должны понять, что им там находиться опасно.

"С одной стороны, мы отодвинули врага от границы, но враг еще пытается огрызаться. И хотя, например, сейчас не имеем обстрелов из артиллерии, то мы сейчас имеем обстрелы именно авиационные, в частности КАБами... Мы хотим, чтобы это было цивилизованно и чтобы люди сами принимали решение. Тем более, что впереди отопительный сезон и будет очень трудно обеспечить безопасность и всем необходимым людей, которые на этих территориях находятся", - пояснил глава МВД.