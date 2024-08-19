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"Белые Ангелы" с Донетчины проводят тренинг для полицейских и спасателей Сумщины, которые будут заниматься эвакуацией людей, - МВД. ФОТО

Білі янголи з Донетчини тренуватимуть колег із Сумщини щодо евакуації

"Белые Ангелы" из Донецкой области начали тренинг для полицейских и спасателей Сумщины, которые будут заниматься эвакуацией людей.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Эвакуационные группы "Белые Ангелы" уже почти 2 года спасают жизни жителей Донецкой области, вывозя людей под обстрелами. Благодаря их работе в безопасные места перевезено более 7500 граждан, из которых 830 - дети.

"Свой опыт они ранее передали харьковским и херсонским коллегам. Теперь "Белый Ангел" появится и на Сумщине. Специалисты эвакуационных групп научатся быстро ориентироваться в нестандартных ситуациях, оказывать домедицинскую помощь в экстремальных условиях и применять навыки кризисной коммуникации", - отметил министр.

Білі янголи з Донетчини тренуватимуть колег із Сумщини щодо евакуації

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За прошедшие две недели из громад Сумской области, которые больше всего страдают от вражеских обстрелов, эвакуировали более 5 тысяч человек.

Автор: 

Нацполиция (16463) Сумская область (3125) эвакуация (2072) Клименко Игорь (397)


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Білі Янголи, подяка і повага без меж.
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19.08.2024 19:48 Ответить
 
 