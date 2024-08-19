"Белые Ангелы" с Донетчины проводят тренинг для полицейских и спасателей Сумщины, которые будут заниматься эвакуацией людей, - МВД. ФОТО
"Белые Ангелы" из Донецкой области начали тренинг для полицейских и спасателей Сумщины, которые будут заниматься эвакуацией людей.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
Эвакуационные группы "Белые Ангелы" уже почти 2 года спасают жизни жителей Донецкой области, вывозя людей под обстрелами. Благодаря их работе в безопасные места перевезено более 7500 граждан, из которых 830 - дети.
"Свой опыт они ранее передали харьковским и херсонским коллегам. Теперь "Белый Ангел" появится и на Сумщине. Специалисты эвакуационных групп научатся быстро ориентироваться в нестандартных ситуациях, оказывать домедицинскую помощь в экстремальных условиях и применять навыки кризисной коммуникации", - отметил министр.
За прошедшие две недели из громад Сумской области, которые больше всего страдают от вражеских обстрелов, эвакуировали более 5 тысяч человек.
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