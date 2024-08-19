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"Білі Янголи" з Донеччини проводять тренінг для поліцейських та рятувальників Сумщини, які проводитимуть евакуацію людей, - МВС. ФОТО

Білі янголи з Донетчини тренуватимуть колег із Сумщини щодо евакуації

"Білі Янголи" з Донеччини розпочали тренінг для поліцейських та рятувальників Сумщини, які займатимуться евакуацією людей.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Евакуаційні групи "Білого Янголу" вже майже 2 роки рятують життя мешканців Донеччини, вивозячи людей під обстрілами. Завдяки їх роботі у безпечні місця перевезено понад 7500 громадян, з яких 830 - діти.

"Свій досвід вони раніше передали харківським та херсонським колегам. Тепер Білий Янгол зʼявиться і на Сумщині. Фахівці евакуаційних груп навчаться швидко орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, надавати домедичну допомогу в екстремальних умовах та застосовувати навички кризової комунікації", - зазначив міністр.

Білі янголи з Донетчини тренуватимуть колег із Сумщини щодо евакуації

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Упродовж минулих двох тижнів з громад Сумської області, які найбільше потерпають від ворожих обстрілів, евакуйовано понад 5 тисяч осіб.

Автор: 

Нацполіція (15168) Сумська область (3678) евакуація (2312) Клименко Ігор (485)


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Білі Янголи, подяка і повага без меж.
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19.08.2024 19:48 Відповісти
 
 