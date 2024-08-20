Із Сумської області необхідно евакуювати 45 тисяч осіб, - МВС

Із Сумської області наразі необхідно евакуювати 45 тисяч осіб.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі нам необхідно по Сумщині евакуювати, це те, що на Раді оборони було прийнято – це десь 45 тисяч осіб. У подальшому, тобто, це не термінова евакуація. Наразі близько 21 тисячі осіб ми евакуювали, з них 5 тисяч – дітей, саме з Сум. І у Сумах для того, щоб ця евакуація була планомірною, системною, ми відібрали кращих добровольців із числа працівників Нацполіції і ДСНС", - сказав глава МВС.

За його словами, зараз ці спеціалісти проходять відповідне навчання.

"Ми будемо вмовляти людей, які не хочуть виїжджати – тут можна зрозуміти людей (їхні причини – ред.), але дітей ми маємо вивезти усіх. Тому і місцева влада, і сусідні регіони роблять все, щоб можна було кудись цих людей перевезти. Здебільшого люди їдуть до своїх родичів, до знайомих, але ж деякі не мають такої можливості. Тому вивозимо їх у сусідню Полтавську область, а також у Київську", - розповів Клименко.

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Міністр зазначив, що люди мають зрозуміти, що їм там перебувати небезпечно.

"З однієї сторони, ми відсунули ворога від кордону, але ворог ще намагається огризатися. І хоч, наприклад, зараз не маємо обстрілів з артилерії, то ми зараз маємо обстріли саме авіаційні, зокрема – КАБами… Ми хочемо, щоб це було цивілізовано і щоб люди самі приймали рішення. Тим паче, що попереду опалювальний сезон і буде дуже важко забезпечити безпеку і всім необхідним людей, які на цих територіях знаходяться", - пояснив очільник МВС..