Россияне ударили по Днепропетровщине дронами и артиллерией: атаковали Никополь и три громады
В течение дня 20 августа российские войска атаковали несколько районов Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Сегодня агрессор снова целился по району. Оккупанты били из артиллерии и применяли БПЛА. Били по Никополю, Марганецкой, Покровской и Мировской громадах", - написал он.
Лысак отметил, что повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка.
Люди не пострадали.
Как добавил глава ОВА, по уточненной информации, раненому во время утреннего удара 21 год. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Разрушена заправка.
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