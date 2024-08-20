Росіяни вдарили по Дніпропетровщині дронами та артилерією: атакували Нікополь і три громади

Упродовж дня 20 серпня російські війська атакували кілька районів Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав очільник Дніпропетровській ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні агресор знову цілив по району. Окупанти гатили з артилерії та застосовували БпЛА. Били по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах", - написав він.

Лисак зазначив, що пошкоджені 2 приватні будинки і господарська споруда.

Люди не постраждали.

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Як додав очільник ОВА, за уточненою інформацією, пораненому під час вранішнього удару, 21 рік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Понівечена заправка.