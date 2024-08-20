Зеленський провів нараду щодо водозабезпечення Дніпропетровщини та Миколаївщини. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо забезпечення водою міст та громад Дніпропетровщини.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Марганець, Нікополь, Покров, інші міста. Відновлюємо водопостачання. Робота заради цього відбувалася під постійними ударами ворога. Більш ніж три сотні кілометрів труб водогону. Кривий Ріг з водою. Поповнюються резерви" ,- йдеться в повідомленні.

За словами президент, також має бути реалізовано проєкт щодо водозабезпечення Миколаївщини

"Це треба зробити максимально оперативно", - додав глава держави.

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