Зеленський провів нараду щодо водозабезпечення Дніпропетровщини та Миколаївщини. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо забезпечення водою міст та громад Дніпропетровщини.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Марганець, Нікополь, Покров, інші міста. Відновлюємо водопостачання. Робота заради цього відбувалася під постійними ударами ворога. Більш ніж три сотні кілометрів труб водогону. Кривий Ріг з водою. Поповнюються резерви" ,- йдеться в повідомленні.
За словами президент, також має бути реалізовано проєкт щодо водозабезпечення Миколаївщини
"Це треба зробити максимально оперативно", - додав глава держави.
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Але -- на ходу перевзуваються , з Інгульця.
Та й справді -- з Н.Одеси якихось 50 км, а от з Інгульця, по дорослому --150!
Можна вкрасти втричі більше!
Коли вже ви, зелена сволота , нажеретесь??
У Миколаєві ми 2,5 роки без води, натомість "локшини" від Кіма та Сенкевича вистачає, от тільки варити "локшину" води немає
вода з Ю.Буга не придатна для пиття лише як технічна.
Втім, я не сильний знавець, тільки так трохи в курсі.
Коли води не стало, Кім сказав, полагодити немає можливості, рашисти стріляють по рем. бригаді
Рашистів відігнали, а води немає, значить бреше Кім.
ось цього я ніяк не зрозумію.. Отже вода з Дніпра, куди 5 великих міст зливають каналізацію та відходи з заводів, придатна, а в Бузі, де до Миколаїва жодного крупного міста немає, непридатна. Цікаво...