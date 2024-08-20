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Зеленський провів нараду щодо водозабезпечення Дніпропетровщини та Миколаївщини. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо забезпечення водою міст та громад Дніпропетровщини.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Марганець, Нікополь, Покров, інші міста. Відновлюємо водопостачання. Робота заради цього відбувалася під постійними ударами ворога. Більш ніж три сотні кілометрів труб водогону. Кривий Ріг з водою. Поповнюються резерви" ,- йдеться в повідомленні.

За словами президент, також має бути реалізовано проєкт щодо водозабезпечення Миколаївщини

"Це треба зробити максимально оперативно", - додав глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Миколаївська область (2273) Дніпропетровська область (3721)


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Тепер тримайтесь там, Дніпропетровщино і то Миколаївщино.
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20.08.2024 10:36 Відповісти
Вже вирішили будувати водогін з Н.Одеси до Миколаєва (Південний Буг)
Але -- на ходу перевзуваються , з Інгульця.
Та й справді -- з Н.Одеси якихось 50 км, а от з Інгульця, по дорослому --150!
Можна вкрасти втричі більше!
Коли вже ви, зелена сволота , нажеретесь??
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20.08.2024 11:02 Відповісти
Вже повірив, пішов набирати воду з крана.
У Миколаєві ми 2,5 роки без води, натомість "локшини" від Кіма та Сенкевича вистачає, от тільки варити "локшину" води немає
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20.08.2024 11:27 Відповісти
"У Миколаєві ми 2,5 роки без води," ось чого я ніяк не зрозумію.. перед самою війною був я у Миколаєві. Південний Буг чимала річка - що, невже води не вистачає?
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20.08.2024 12:51 Відповісти
до війни ми брали воду з Дніпра, але раша знищила станцію перекачування, і частково пошкодила труби.
вода з Ю.Буга не придатна для пиття лише як технічна.
Втім, я не сильний знавець, тільки так трохи в курсі.
Коли води не стало, Кім сказав, полагодити немає можливості, рашисти стріляють по рем. бригаді
Рашистів відігнали, а води немає, значить бреше Кім.
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20.08.2024 13:16 Відповісти
"вода з Ю.Буга не придатна для пиття лише як технічна."
ось цього я ніяк не зрозумію.. Отже вода з Дніпра, куди 5 великих міст зливають каналізацію та відходи з заводів, придатна, а в Бузі, де до Миколаїва жодного крупного міста немає, непридатна. Цікаво...
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20.08.2024 15:50 Відповісти
Потужно, ой як дуже потужно і відразу після наради Боневтіка Просроченого, вода буде чиста, як роса і жоден зелений слугорига з його команди не вкраде і гривні.
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20.08.2024 11:36 Відповісти
Яка гарна картинка і головне всі задоволені. А що могло відбутися, якби Найвєлічайший не провів таку нараду і не зкаслухав вічного грабителя криворожан Вілкула?
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20.08.2024 12:20 Відповісти
 
 