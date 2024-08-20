"Міністерство єдності та протидії впливам РФ": Зеленський анонсував створення інституції для українців за кордоном

Президент Володимир Зеленський анонсував створення "міністерства української єдності" для українців за кордоном.

Про це глава держави заявив на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога", передає Цензор.НЕТ.

"Разом із цим і разом зі звичною роботою через систему МЗС України, про це говорили з Прем’єр-міністром, готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності. Мільйони наших людей в інших країнах, їхні зв’язки й відносини з Україною, захист наших спільних інтересів як нації – усе це буде сферою відповідальності нової інституції", - зазначив президент.

За його словами, фактично це має бути "міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців".

"Передусім, за кордоном. Ми всі бачимо, що Росія використовує шалений пропагандистський ресурс за кордоном, зокрема адресований на українців. Ми бачимо, як багато аспектів духовної незалежності нашого народу не врегульовані і як Росія використовує власні церковні структури для агентурної роботи та сіяння розколів. Також бачимо, що освітні, культурні та інформаційні потреби українців в інших країнах вимагають більшої активності від нашої держави. І це принципово нове завдання для України – раніше ми ніколи не мали такої частини нашого народу за кордоном. Вважаю, що одна лише система МЗС України із цим не впорається. Бо це йдеться про мільйони наших українців. Буде неправильним і просто очікувати реалізації відповідних завдань від різних міністерств та відомств. Потрібна інституція, яка вестиме інші державні інституції до визначених цілей. Найближчим часом представимо всі деталі", - додав Зеленський.

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