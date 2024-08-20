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"Міністерство єдності та протидії впливам РФ": Зеленський анонсував створення інституції для українців за кордоном

Зеленський анонсував створення міністерства єдності за кордоном

Президент Володимир Зеленський анонсував створення "міністерства української єдності" для українців за кордоном.

Про це глава держави заявив на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога", передає Цензор.НЕТ.

"Разом із цим і разом зі звичною роботою через систему МЗС України, про це говорили з Прем’єр-міністром, готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності. Мільйони наших людей в інших країнах, їхні зв’язки й відносини з Україною, захист наших спільних інтересів як нації – усе це буде сферою відповідальності нової інституції", - зазначив президент.

За його словами, фактично це має бути "міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців".

"Передусім, за кордоном. Ми всі бачимо, що Росія використовує шалений пропагандистський ресурс за кордоном, зокрема адресований на українців. Ми бачимо, як багато аспектів духовної незалежності нашого народу не врегульовані і як Росія використовує власні церковні структури для агентурної роботи та сіяння розколів. Також бачимо, що освітні, культурні та інформаційні потреби українців в інших країнах вимагають більшої активності від нашої держави. І це принципово нове завдання для України – раніше ми ніколи не мали такої частини нашого народу за кордоном. Вважаю, що одна лише система МЗС України із цим не впорається. Бо це йдеться про мільйони наших українців. Буде неправильним і просто очікувати реалізації відповідних завдань від різних міністерств та відомств. Потрібна інституція, яка вестиме інші державні інституції до визначених цілей. Найближчим часом представимо всі деталі", - додав Зеленський.

Читайте: Ми будемо посилювати нашу дипломатичну присутність в азійському просторі, - Зеленський

Автор: 

дипломатія (711) Зеленський Володимир (23732)


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Топ коментарі
+23
О, ще один канал розбазарювання грошей.
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20.08.2024 09:51
+20
Залишилось ще Міністерство Потужності і Незламності створити...
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20.08.2024 10:03
+15
Коли коту нічим займатися, він лиже яйця. Препіздент звісно гірше за кота, але система та ж
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20.08.2024 09:51
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О, ще один канал розбазарювання грошей.
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20.08.2024 09:51 Відповісти
що ви там розумієте, від бабла у них жога, а ось оголосити набір на 16 ****секретуток із 5-ма помічниками кожнійому, просраючи ракетну програму й далі- саме ось.
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20.08.2024 10:13 Відповісти
Коли коту нічим займатися, він лиже яйця. Препіздент звісно гірше за кота, але система та ж
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20.08.2024 09:51 Відповісти
Яка чудернацька назва для чергової "чорної діри" в бюджеті, браво!
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20.08.2024 09:52 Відповісти
ЗЄля массовік-затєйнік за професією 😂
міністерство ЗЄбанутості українського наріду

чим займається верещучка?
це не її обов'язки, турбота про біженців?
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20.08.2024 11:54 Відповісти
Вона вже стурбована курськими біженцями, з нашими у неї мабуть все ok
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20.08.2024 13:04 Відповісти
в Німеччині люди місяцями стоять у черзі в консульства зато анонсується якісь незрозумілі стектури
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20.08.2024 09:53 Відповісти
Невже ще залишилися друзі і іх родичі, яких не прилаштували на хлібні місця?...
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20.08.2024 09:53 Відповісти
Мені цікаво: це зелене знає, ЩО вже наворотили його найпотужніші міністри за кордоном? Що всі, хто зараз за кордоном, все менше і менше задумуються над поверненням? Адже коли держава відвертається від людини - людина відвертається від держави. Держав в світі багато, а Батьківщину можна і на віддаленні любити. Саме землю, край, а не це зелене болото
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20.08.2024 09:55 Відповісти
Там українці хором проти цього неукраїнця.
А,враховуючи той факт,що ще і закордоном хотів обкласти їх тцк і повістками, то 99% їх згарантував собі,як противників зешобли.
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20.08.2024 09:56 Відповісти
Де ж та цифровізація най їїшлях трафить якщо далі нове міністерство якщо ті шо є незрозуміло що роблять
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20.08.2024 10:02 Відповісти
Тобто змусити дипломатів працювати воно не збирається?
Які потужні послиці у нас в Болгарії та Швейцарії! А яка надпотужна робота послиці в США!

Перед тим, як робити щось нове, цьому дурнику треба було б налагодити нормальну роботу того, що вже існує. А там глядь - і не треба нічого вигадувати!

До речі: а "міністерство правди" скоро буде створене? А то подляку міністерський портфель для статусу потрібен...

О! А саме це міністерство буде базуватись в "Університеті майбутнього" серед парку з "мільярда дерев" і прикритий "мільйоном дронів"? Так?
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20.08.2024 10:02 Відповісти
Залишилось ще Міністерство Потужності і Незламності створити...
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20.08.2024 10:03 Відповісти
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20.08.2024 10:15 Відповісти
Дайош більше броньованих чинуш-жополизів!

Саме це НА_ЧАСІ.
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20.08.2024 10:07 Відповісти
після того, як зебілам перестали видавати паспорти і права водія, електорату у потужно-незламного лідора значно порідшало
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20.08.2024 10:09 Відповісти
Міністерство відмов переоформлення закордонних паспортів.

Так треба було б назвати. Зато чесно. Без всяких фінтіфлюшок "єдності".
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20.08.2024 10:14 Відповісти
Українцям закордоном твої висери у вигляді міністерств на фіг не сплющилися, ти зруйнував їм життя і менше всього вони захочуть взагалі мати справу з твоєю "країною наркоманських мрій". Гори в пеклі, паскудо!
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20.08.2024 10:21 Відповісти
Україна ж млять багата держава. Ще одне всране міністерство, коли потрібно половину взагалі позакривати.
А ще тижня не минуло як клоунська паскуда Марченко розказував що через місяць коштів не буде навіть для зарплат військовим...
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20.08.2024 10:29 Відповісти
вперше сподобався жарт Зеленського)) чи це не жарт?!
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20.08.2024 10:39 Відповісти
Пропоную кращу назву. Міністерство Міжгалактичної Єдності Українців. Якщо хтось з галактики Андромеда не оновив дані в ТЦК то в Чумацький шлях їм зась!
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20.08.2024 10:43 Відповісти
Міністерство окупованих територій, чим зараз займається ? Бо кордони 91 року ще достатньо далеко, а утримуванні цієї структури коштує
Тепер треба створити іншу структуру для друзів і родичів своїх друзів?
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20.08.2024 10:56 Відповісти
повністю підримує президента у цьому рішенні. Люди бідкаються за кордоном - не знають куди себе подіти.
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20.08.2024 11:05 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/ltMIcWsW-lc
Більше міністерств, більше верещучок, більше розпилу.
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20.08.2024 11:16 Відповісти
ми і без тої шаражконтори бачимо в що перетворюється Україна, як друзі та родичі просять ні в якому разі зараз не приїздити. Додатковий пропагандистський ресурс для викачування грошей
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20.08.2024 11:23 Відповісти
У зеленої плісняви вже не вистачає креативності у питанні як влаштувати на тепленькі посади усіх своїх друзів та родичів та як додатково красти гроші з бюджету. Найліпше мабуть буде створити універсальне Міністерство усякої ху@ні. По-перше: не треба більше мучитися з вигадування назви, по-друге: на до його компетенції можна буде віднести будь-яку ху@ню, якою не займаються інші Міністерства, а по-третє:воно буде добрим цапом-відбувайлом, бо відповідатиме за всю ху@ню, що відбувається в країні. Не дякуйте.
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20.08.2024 12:25 Відповісти
І керувати цим "міністерством" zелупа відправить чергову лярву-сексологиню
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20.08.2024 13:26 Відповісти
Зеленський за 5 років своєї каденції фактично знищив усі демократичні надбання України , корупція , беззаконня , українців перетворив на бідняків
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21.08.2024 13:41 Відповісти
Хто там поряд з Зеленим придушіть цього тупого наркомана
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21.08.2024 13:44 Відповісти
 
 