"Міністерство єдності та протидії впливам РФ": Зеленський анонсував створення інституції для українців за кордоном
Президент Володимир Зеленський анонсував створення "міністерства української єдності" для українців за кордоном.
Про це глава держави заявив на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога", передає Цензор.НЕТ.
"Разом із цим і разом зі звичною роботою через систему МЗС України, про це говорили з Прем’єр-міністром, готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності. Мільйони наших людей в інших країнах, їхні зв’язки й відносини з Україною, захист наших спільних інтересів як нації – усе це буде сферою відповідальності нової інституції", - зазначив президент.
За його словами, фактично це має бути "міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців".
"Передусім, за кордоном. Ми всі бачимо, що Росія використовує шалений пропагандистський ресурс за кордоном, зокрема адресований на українців. Ми бачимо, як багато аспектів духовної незалежності нашого народу не врегульовані і як Росія використовує власні церковні структури для агентурної роботи та сіяння розколів. Також бачимо, що освітні, культурні та інформаційні потреби українців в інших країнах вимагають більшої активності від нашої держави. І це принципово нове завдання для України – раніше ми ніколи не мали такої частини нашого народу за кордоном. Вважаю, що одна лише система МЗС України із цим не впорається. Бо це йдеться про мільйони наших українців. Буде неправильним і просто очікувати реалізації відповідних завдань від різних міністерств та відомств. Потрібна інституція, яка вестиме інші державні інституції до визначених цілей. Найближчим часом представимо всі деталі", - додав Зеленський.
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****секретуток із 5-ма помічниками кожн ійому, просраючи ракетну програму й далі- саме ось.
міністерство ЗЄбанутості українського наріду
чим займається верещучка?
це не її обов'язки, турбота про біженців?
А,враховуючи той факт,що ще і закордоном хотів обкласти їх тцк і повістками, то 99% їх згарантував собі,як противників зешобли.
Які потужні послиці у нас в Болгарії та Швейцарії! А яка надпотужна робота послиці в США!
Перед тим, як робити щось нове, цьому дурнику треба було б налагодити нормальну роботу того, що вже існує. А там глядь - і не треба нічого вигадувати!
До речі: а "міністерство правди" скоро буде створене? А то подляку міністерський портфель для статусу потрібен...
О! А саме це міністерство буде базуватись в "Університеті майбутнього" серед парку з "мільярда дерев" і прикритий "мільйоном дронів"? Так?
Саме це НА_ЧАСІ.
Так треба було б назвати. Зато чесно. Без всяких фінтіфлюшок "єдності".
А ще тижня не минуло як клоунська паскуда Марченко розказував що через місяць коштів не буде навіть для зарплат військовим...
Тепер треба створити іншу структуру для друзів і родичів своїх друзів?
Більше міністерств, більше верещучок, більше розпилу.