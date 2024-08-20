"Министерство единства и противодействия влияниям РФ": Зеленский анонсировал создание института для украинцев за границей

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание "министерства украинского единства" для украинцев за рубежом.

Об этом глава государства заявил на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа", передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с этим и вместе с привычной работой через систему МИД Украины, об этом говорили с Премьер-министром, готовим запуск новой институции, которая обеспечит достаточную силу глобального украинского единства. Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации - все это будет сферой ответственности нового учреждения", - отметил президент.

По его словам, фактически это должно быть "министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев".

"Прежде всего, за рубежом. Мы все видим, что Россия использует огромный пропагандистский ресурс за рубежом, в частности направленный на украинцев. Мы видим, как многие аспекты духовной независимости нашего народа не урегулированы, и как Россия использует собственные церковные структуры для агентурной работы и сеяния расколов. Также видим, что образовательные, культурные и информационные потребности украинцев в других странах требуют большей активности от нашего государства. И это принципиально новая задача для Украины - раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за рубежом. Считаю, что одна только система МИД Украины с этим не справится. Потому что речь идет о миллионах наших украинцев. Будет неправильным просто ожидать реализации соответствующих задач от различных министерств и ведомств. Нужна организация, которая будет вести другие государственные учреждения к определенным целям. В ближайшее время представим все детали", - добавил Зеленский.

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