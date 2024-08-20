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"Министерство единства и противодействия влияниям РФ": Зеленский анонсировал создание института для украинцев за границей

Зеленський анонсував створення міністерства єдності за кордоном

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание "министерства украинского единства" для украинцев за рубежом.

Об этом глава государства заявил на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа", передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с этим и вместе с привычной работой через систему МИД Украины, об этом говорили с Премьер-министром, готовим запуск новой институции, которая обеспечит достаточную силу глобального украинского единства. Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации - все это будет сферой ответственности нового учреждения", - отметил президент.

По его словам, фактически это должно быть "министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев".

"Прежде всего, за рубежом. Мы все видим, что Россия использует огромный пропагандистский ресурс за рубежом, в частности направленный на украинцев. Мы видим, как многие аспекты духовной независимости нашего народа не урегулированы, и как Россия использует собственные церковные структуры для агентурной работы и сеяния расколов. Также видим, что образовательные, культурные и информационные потребности украинцев в других странах требуют большей активности от нашего государства. И это принципиально новая задача для Украины - раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за рубежом. Считаю, что одна только система МИД Украины с этим не справится. Потому что речь идет о миллионах наших украинцев. Будет неправильным просто ожидать реализации соответствующих задач от различных министерств и ведомств. Нужна организация, которая будет вести другие государственные учреждения к определенным целям. В ближайшее время представим все детали", - добавил Зеленский.

Читайте также: Мы будем усиливать наше дипломатическое присутствие в азиатском пространстве, - Зеленский

Автор: 

дипломатия (1463) Зеленский Владимир (20271)


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Топ комментарии
+23
О, ще один канал розбазарювання грошей.
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20.08.2024 09:51
+20
Залишилось ще Міністерство Потужності і Незламності створити...
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20.08.2024 10:03
+15
Коли коту нічим займатися, він лиже яйця. Препіздент звісно гірше за кота, але система та ж
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20.08.2024 09:51
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О, ще один канал розбазарювання грошей.
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20.08.2024 09:51 Ответить
що ви там розумієте, від бабла у них жога, а ось оголосити набір на 16 ****секретуток із 5-ма помічниками кожнійому, просраючи ракетну програму й далі- саме ось.
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20.08.2024 10:13 Ответить
Коли коту нічим займатися, він лиже яйця. Препіздент звісно гірше за кота, але система та ж
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20.08.2024 09:51 Ответить
Яка чудернацька назва для чергової "чорної діри" в бюджеті, браво!
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20.08.2024 09:52 Ответить
ЗЄля массовік-затєйнік за професією 😂
міністерство ЗЄбанутості українського наріду

чим займається верещучка?
це не її обов'язки, турбота про біженців?
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20.08.2024 11:54 Ответить
Вона вже стурбована курськими біженцями, з нашими у неї мабуть все ok
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20.08.2024 13:04 Ответить
в Німеччині люди місяцями стоять у черзі в консульства зато анонсується якісь незрозумілі стектури
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20.08.2024 09:53 Ответить
Невже ще залишилися друзі і іх родичі, яких не прилаштували на хлібні місця?...
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20.08.2024 09:53 Ответить
Мені цікаво: це зелене знає, ЩО вже наворотили його найпотужніші міністри за кордоном? Що всі, хто зараз за кордоном, все менше і менше задумуються над поверненням? Адже коли держава відвертається від людини - людина відвертається від держави. Держав в світі багато, а Батьківщину можна і на віддаленні любити. Саме землю, край, а не це зелене болото
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20.08.2024 09:55 Ответить
Там українці хором проти цього неукраїнця.
А,враховуючи той факт,що ще і закордоном хотів обкласти їх тцк і повістками, то 99% їх згарантував собі,як противників зешобли.
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20.08.2024 09:56 Ответить
Де ж та цифровізація най їїшлях трафить якщо далі нове міністерство якщо ті шо є незрозуміло що роблять
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20.08.2024 10:02 Ответить
Тобто змусити дипломатів працювати воно не збирається?
Які потужні послиці у нас в Болгарії та Швейцарії! А яка надпотужна робота послиці в США!

Перед тим, як робити щось нове, цьому дурнику треба було б налагодити нормальну роботу того, що вже існує. А там глядь - і не треба нічого вигадувати!

До речі: а "міністерство правди" скоро буде створене? А то подляку міністерський портфель для статусу потрібен...

О! А саме це міністерство буде базуватись в "Університеті майбутнього" серед парку з "мільярда дерев" і прикритий "мільйоном дронів"? Так?
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20.08.2024 10:02 Ответить
Залишилось ще Міністерство Потужності і Незламності створити...
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20.08.2024 10:03 Ответить
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20.08.2024 10:15 Ответить
Дайош більше броньованих чинуш-жополизів!

Саме це НА_ЧАСІ.
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20.08.2024 10:07 Ответить
після того, як зебілам перестали видавати паспорти і права водія, електорату у потужно-незламного лідора значно порідшало
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20.08.2024 10:09 Ответить
Міністерство відмов переоформлення закордонних паспортів.

Так треба було б назвати. Зато чесно. Без всяких фінтіфлюшок "єдності".
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20.08.2024 10:14 Ответить
Українцям закордоном твої висери у вигляді міністерств на фіг не сплющилися, ти зруйнував їм життя і менше всього вони захочуть взагалі мати справу з твоєю "країною наркоманських мрій". Гори в пеклі, паскудо!
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20.08.2024 10:21 Ответить
Україна ж млять багата держава. Ще одне всране міністерство, коли потрібно половину взагалі позакривати.
А ще тижня не минуло як клоунська паскуда Марченко розказував що через місяць коштів не буде навіть для зарплат військовим...
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20.08.2024 10:29 Ответить
вперше сподобався жарт Зеленського)) чи це не жарт?!
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20.08.2024 10:39 Ответить
Пропоную кращу назву. Міністерство Міжгалактичної Єдності Українців. Якщо хтось з галактики Андромеда не оновив дані в ТЦК то в Чумацький шлях їм зась!
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20.08.2024 10:43 Ответить
Міністерство окупованих територій, чим зараз займається ? Бо кордони 91 року ще достатньо далеко, а утримуванні цієї структури коштує
Тепер треба створити іншу структуру для друзів і родичів своїх друзів?
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20.08.2024 10:56 Ответить
повністю підримує президента у цьому рішенні. Люди бідкаються за кордоном - не знають куди себе подіти.
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20.08.2024 11:05 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/ltMIcWsW-lc
Більше міністерств, більше верещучок, більше розпилу.
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20.08.2024 11:16 Ответить
ми і без тої шаражконтори бачимо в що перетворюється Україна, як друзі та родичі просять ні в якому разі зараз не приїздити. Додатковий пропагандистський ресурс для викачування грошей
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20.08.2024 11:23 Ответить
У зеленої плісняви вже не вистачає креативності у питанні як влаштувати на тепленькі посади усіх своїх друзів та родичів та як додатково красти гроші з бюджету. Найліпше мабуть буде створити універсальне Міністерство усякої ху@ні. По-перше: не треба більше мучитися з вигадування назви, по-друге: на до його компетенції можна буде віднести будь-яку ху@ню, якою не займаються інші Міністерства, а по-третє:воно буде добрим цапом-відбувайлом, бо відповідатиме за всю ху@ню, що відбувається в країні. Не дякуйте.
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20.08.2024 12:25 Ответить
І керувати цим "міністерством" zелупа відправить чергову лярву-сексологиню
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20.08.2024 13:26 Ответить
Зеленський за 5 років своєї каденції фактично знищив усі демократичні надбання України , корупція , беззаконня , українців перетворив на бідняків
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21.08.2024 13:41 Ответить
Хто там поряд з Зеленим придушіть цього тупого наркомана
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21.08.2024 13:44 Ответить
 
 