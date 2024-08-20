"Министерство единства и противодействия влияниям РФ": Зеленский анонсировал создание института для украинцев за границей
Президент Владимир Зеленский анонсировал создание "министерства украинского единства" для украинцев за рубежом.
Об этом глава государства заявил на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа", передает Цензор.НЕТ.
"Вместе с этим и вместе с привычной работой через систему МИД Украины, об этом говорили с Премьер-министром, готовим запуск новой институции, которая обеспечит достаточную силу глобального украинского единства. Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации - все это будет сферой ответственности нового учреждения", - отметил президент.
По его словам, фактически это должно быть "министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев".
"Прежде всего, за рубежом. Мы все видим, что Россия использует огромный пропагандистский ресурс за рубежом, в частности направленный на украинцев. Мы видим, как многие аспекты духовной независимости нашего народа не урегулированы, и как Россия использует собственные церковные структуры для агентурной работы и сеяния расколов. Также видим, что образовательные, культурные и информационные потребности украинцев в других странах требуют большей активности от нашего государства. И это принципиально новая задача для Украины - раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за рубежом. Считаю, что одна только система МИД Украины с этим не справится. Потому что речь идет о миллионах наших украинцев. Будет неправильным просто ожидать реализации соответствующих задач от различных министерств и ведомств. Нужна организация, которая будет вести другие государственные учреждения к определенным целям. В ближайшее время представим все детали", - добавил Зеленский.
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****секретуток із 5-ма помічниками кожн ійому, просраючи ракетну програму й далі- саме ось.
міністерство ЗЄбанутості українського наріду
чим займається верещучка?
це не її обов'язки, турбота про біженців?
А,враховуючи той факт,що ще і закордоном хотів обкласти їх тцк і повістками, то 99% їх згарантував собі,як противників зешобли.
Які потужні послиці у нас в Болгарії та Швейцарії! А яка надпотужна робота послиці в США!
Перед тим, як робити щось нове, цьому дурнику треба було б налагодити нормальну роботу того, що вже існує. А там глядь - і не треба нічого вигадувати!
До речі: а "міністерство правди" скоро буде створене? А то подляку міністерський портфель для статусу потрібен...
О! А саме це міністерство буде базуватись в "Університеті майбутнього" серед парку з "мільярда дерев" і прикритий "мільйоном дронів"? Так?
Саме це НА_ЧАСІ.
Так треба було б назвати. Зато чесно. Без всяких фінтіфлюшок "єдності".
А ще тижня не минуло як клоунська паскуда Марченко розказував що через місяць коштів не буде навіть для зарплат військовим...
Тепер треба створити іншу структуру для друзів і родичів своїх друзів?
Більше міністерств, більше верещучок, більше розпилу.