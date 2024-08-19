Мы будем усиливать наше дипломатическое присутствие в азиатском пространстве, - Зеленский
Украина будет расширять свое дипломатическое присутствие в азиатском регионе.
Об этом Владимир Зеленский сказал на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа", передает Цензор.НЕТ.
"Все азиатское пространство и регион Тихого океана сейчас является одним из тех центров событий, где решается, какими будут следующие десятилетия. Украина имеет свой взгляд на глобальное развитие, и это должно быть исключительно мирное развитие в рамках системы мирового порядка, основанного на правилах. Украина готова присоединиться к соответствующим процессам как донор безопасности и защитник международного порядка. Мы будем усиливать наше дипломатическое присутствие в азиатском пространстве", - пояснил Зеленский.
В этом контексте он отметил, что Украина и Япония достигли настоящего стратегического партнерства, и такая модель отношений должна стать образцовой.
Кроме того, президент отметил очень хорошие результаты в работе с такими странами, как Чили и Аргентина, а также с государствами Карибского бассейна. Он подчеркнул, что Украина должна наращивать сотрудничество, поэтому задача соответствующих послов и работников МИД - реализовать украинскую инициативу проведения саммита Украина - Латинская Америка.
Глава государства также отметил, что в африканском регионе "нужны крепкие партнерства с теми, кто уважает международное право". По его словам, Украине нужно экономическое и в сфере безопастности взаимодействие с Африкой, а также прямая дипломатическая работа, в частности в формате форума Украина - Африка, который должен состояться.
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І нема на то ради!
Такий розумний, що аж страшно!
...А от цікаво: череп йому не тисне?
мова йде про ту саму Україну, що цілком залежить від іноземців у питанні власного захисту?
Краще б гімно-командувач розповів, чому він третій рік пропозиції корейських виробників зброї "динамить"?
Тут так просто фонтанує брехнею, а як стосовно закупівлі корейської зброї та амуніції для ЗСУ, то одразу язик у дупі. Це у нього щось по Фрейду?