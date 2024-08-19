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Новости
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Мы будем усиливать наше дипломатическое присутствие в азиатском пространстве, - Зеленский

зеленський

Украина будет расширять свое дипломатическое присутствие в азиатском регионе.

Об этом Владимир Зеленский сказал на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа", передает Цензор.НЕТ.

"Все азиатское пространство и регион Тихого океана сейчас является одним из тех центров событий, где решается, какими будут следующие десятилетия. Украина имеет свой взгляд на глобальное развитие, и это должно быть исключительно мирное развитие в рамках системы мирового порядка, основанного на правилах. Украина готова присоединиться к соответствующим процессам как донор безопасности и защитник международного порядка. Мы будем усиливать наше дипломатическое присутствие в азиатском пространстве", - пояснил Зеленский.

В этом контексте он отметил, что Украина и Япония достигли настоящего стратегического партнерства, и такая модель отношений должна стать образцовой.

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Кроме того, президент отметил очень хорошие результаты в работе с такими странами, как Чили и Аргентина, а также с государствами Карибского бассейна. Он подчеркнул, что Украина должна наращивать сотрудничество, поэтому задача соответствующих послов и работников МИД - реализовать украинскую инициативу проведения саммита Украина - Латинская Америка.

Глава государства также отметил, что в африканском регионе "нужны крепкие партнерства с теми, кто уважает международное право". По его словам, Украине нужно экономическое и в сфере безопастности взаимодействие с Африкой, а также прямая дипломатическая работа, в частности в формате форума Украина - Африка, который должен состояться.

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Автор: 

Азия (52) дипломатия (1463) Зеленский Владимир (20268)


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Топ комментарии
+14
Стоїть ця дірка від бубліка на сцені - і намагається щось варнякати. Глядачі у залі знають, що Зеленський - пустоголове опудало. Що про себе думає Зеленський? Якщо він справді думає, що може ляпнути щось розумне - ну це ж просто смішно. Який сенс цього дійства ? - слухати невігласа...
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19.08.2024 23:11
+13
По два посли назначить?

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19.08.2024 23:20
+8
До потужності і незламності додається стійкість
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19.08.2024 23:16
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Правила форума Совет форумчан
Стоїть ця дірка від бубліка на сцені - і намагається щось варнякати. Глядачі у залі знають, що Зеленський - пустоголове опудало. Що про себе думає Зеленський? Якщо він справді думає, що може ляпнути щось розумне - ну це ж просто смішно. Який сенс цього дійства ? - слухати невігласа...
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19.08.2024 23:11 Ответить
.
Не задавайте питань, відповідей на котрі не хочете почути. (с)
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19.08.2024 23:18 Ответить
Насправді питання риторичне. Але. Рано чи пізно "слухачам" Зеленського має набриднути вбивати час на його пустопорожні ляпання, або тупе зачитування папірців.
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19.08.2024 23:22 Ответить
Не факт. Деякі "особливо обдаровані особини" "із числа 73%" ще й досі в то-во вірують...
І нема на то ради!
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19.08.2024 23:33 Ответить
Якби ти, курвій сину, посилив присутність здорового глузду у своїй макітрі...
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19.08.2024 23:15 Ответить
До потужності і незламності додається стійкість
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19.08.2024 23:16 Ответить
потужність-це дві дорожки аргентинської "муки",незламність-це передоз,коли "Літаки летять-будем всіх бомбіть",стійкість-це коли дуже хочеться,а Андрій Борисович не дає,простіше-ломка
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19.08.2024 23:34 Ответить
По два посли назначить?

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19.08.2024 23:20 Ответить

Такий розумний, що аж страшно!
...А от цікаво: череп йому не тисне?
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20.08.2024 01:03 Ответить
енергія з нього так виривається
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19.08.2024 23:41 Ответить
Усе залежить від того, яким був "порошок"...
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20.08.2024 01:04 Ответить
И почему на ум приходит Голохвастов с лаврской колокольней?
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19.08.2024 23:42 Ответить
"...Україна готова долучитися до відповідних процесів як донор безпеки й захисник міжнародного порядку",-

мова йде про ту саму Україну, що цілком залежить від іноземців у питанні власного захисту?
Краще б гімно-командувач розповів, чому він третій рік пропозиції корейських виробників зброї "динамить"?
Тут так просто фонтанує брехнею, а як стосовно закупівлі корейської зброї та амуніції для ЗСУ, то одразу язик у дупі. Це у нього щось по Фрейду?
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19.08.2024 23:43 Ответить
ви медкомісію цього року проходили?
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19.08.2024 23:54 Ответить
Пан Тарас тут базує https://t.me/Chornovil_official/21586
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20.08.2024 00:37 Ответить
 
 