Украину отделяет от остановки продвижения российской армии на фронте только решение партнеров по дальнобойности, - Зеленский

Если бы партнеры сняли все ограничения по дальнобойности, то Украина не нуждалась бы в физическом заходе, в частности, на Курщину ради защиты украинских граждан в приграничье и уничтожения российского потенциала агрессии.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в Днепре во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства подчеркнул, что российские военные базы и аэродромы, логистика и другие военные объекты - вполне справедливые цели для украинских Сил обороны.

"Вы должны чувствовать и здесь, и в столицах вашей работы, что Украину отделяет от остановки продвижения российской армии на фронте только одно решение, которого мы ожидаем от партнеров. И это решение по дальнобойности", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что это касается работы прежде всего украинских дипломатов, послов и других представителей Украины в США, Великобритании, Франции, Германии, а также в странах, которые способны сами или путем влияния на партнеров решить вопрос о дальнобойности.

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"Я подчеркиваю: формат реагирования Путина на операцию в Курской области доказывает, что нет ни одной рациональной причины не давать нам быть действительно крепкими, действительно дальнобойными. А ситуация в Донецкой области такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала", - отметил Зеленский.