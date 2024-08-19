Украину отделяет от остановки продвижения российской армии на фронте только решение партнеров по дальнобойности, - Зеленский
Если бы партнеры сняли все ограничения по дальнобойности, то Украина не нуждалась бы в физическом заходе, в частности, на Курщину ради защиты украинских граждан в приграничье и уничтожения российского потенциала агрессии.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в Днепре во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства подчеркнул, что российские военные базы и аэродромы, логистика и другие военные объекты - вполне справедливые цели для украинских Сил обороны.
"Вы должны чувствовать и здесь, и в столицах вашей работы, что Украину отделяет от остановки продвижения российской армии на фронте только одно решение, которого мы ожидаем от партнеров. И это решение по дальнобойности", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что это касается работы прежде всего украинских дипломатов, послов и других представителей Украины в США, Великобритании, Франции, Германии, а также в странах, которые способны сами или путем влияния на партнеров решить вопрос о дальнобойности.
"Я подчеркиваю: формат реагирования Путина на операцию в Курской области доказывает, что нет ни одной рациональной причины не давать нам быть действительно крепкими, действительно дальнобойными. А ситуация в Донецкой области такова, что дальнейшее промедление партнеров с дальнобойностью де-факто становится едва ли не самой весомой опорой российского наступательного потенциала", - отметил Зеленский.
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чому цей клин не зріжуть під корень ?
Байден заважає використати артилерії та піхоту ?
П.с .Рыжий вообще красавец!Пообещял предать Украину еще не зайдя в Белый Дом
серйозно??? а не сша часом шантажом у нас забрало ту далекобійну зброю, горіти їм у пеклі за це.
Воно - тому що - гівно!
Зеля... не лох...
Бо по щокам путіна...
Так **********...
вже більше сотні тисяч загиблих українців та мінус 25% території України
оце так "врізав" !
Тяжко...
для тих "аваксів" ще треба пілотів та операторів навчити і ще питання -де їх ховати ?
так само як і по Криму
Проблем- купа! Майже всі ним самим та його кагалом і створені.
А він- молодец!
Сидить.
Трандить.
І взагалі не париться.
Весь ЮА-нет обсуждает новость от "The Economist" - генерал Сырский, де план наступления на Курскую область России не обсудил с Ермаком. Это же надо так! Невооруженным глазом читается тонкий намек - если бы Ермак знал, то точно о подготовке наступления знала бы Москва. Читается и другой, не менее прозрачный намек - о наступлении в Курскую область не сообщили западным союзникам. А вот если бы сообщили - Москва точно знала бы.
🤔Весьма интересно, не правда ли? Вопрос, кому выгодно вывести в круг не ведавших одновременно и Ермака и западных союзников? И второй вопрос. Вторжение в Россию, это та самая эскалация конфликта, о которой постоянно талдычит Салливан и которой (соответственно) боится Байден. А если бы в ответ на вторжение западные союзники заявили что-то в духе: «Мы за такое не подписывались, мы осуждаем вторжение в Россию и прекращаем оказывать помощь Украине»? Вы представляете себе что началось бы в самой Украине из которой и так выехали миллионы людей?
😄И да. Кто-то всерьез готов поверить, что Зеленский, который шагу ступить боится без Ермака, готов что-то с ним не обсудить? Дурить Ермака умудрялся Залужный - за это его убрали из главкомов. Но и Залужный готовя контрнаступление под Харьковом не прятал от Ермака подготовку операции, он подал один из возможных планов. Естественно, не тот по которому действовали ВСУ. Сырский на такую игру не способен по определению.
♻️Мы уже не говорим о том, что вторжение в Россию, это вопрос политический. Ни один украинский военный не рискнет пойти на такой шаг без санкции политического руководства страны. Залужного часто упрекают, мол почему он своеврененно не вывел войска на границы, он же был главкомом ВСУ? Да потому и не вывел, потому что не мог пойти на такой шаг без приказа главнокомандующего, то есть Зеленского В. А. Тут же речь о вторжении на территорию наибольшего государства в мире!
😉Да естественно политическое руководство страны знало о подготовке операции - знали и Зеленский, и Ермак, и Кулеба. И западные союзники - естественно.
🤪Одним словом, все это - полный бред.
📰Однако. "The Economist" издание с мировым именем, и оно крайне печется о своей репутации. Как же вышло так, что им скормили откровенную дезу? Да очень просто. Информацию "The Economist" предоставили лица из окружения… Андрея Ермака. Потому что ему это нужно.
🇬🇧Правда такова. Да, западные союзники знали об операции, однако в детали посвящен был не Госдеп США, а руководство Великобритании, которое сейчас молчит и не отсвечивает. Байдена поставили в известность практически в последний момент, когда все уже было продумано и взвешено. Британский интерес в этой истории имеется серьезный, но об этом потом.
🙅🏻♂️Интерес же Ермака самый прямой. В отличие от Зеленского и всего конгломерата украинских журналистов, которые сейчас оргазмируют от ощущений что «они москалям квасят морду» Ермак к операции в Курской области относится крайне скептически и считает ее откровенной авантюрой. Поэтому он уже сейчас пытается от операции в Курской области окреститься. Мол, «я ничего не знал - ко мне какие вопросы?» Одновременно Ермак подыгрывает и западными союзникам, которым сейчас выгодно занимать позицию «мы ни о чем не знали, это личная инициатива украинского руководства».
🤑Ермак вообще в последнее время часто подыгрывает Западу - он имеет на то очень серьезные причины.
🤷🏻♂️Почему же Ермак не выступил против операции на этапе ее планирования? В двух словах - по той же причине, по которой он убеждал Зеленского и всю «Слугу народа» что российской угрозы нет - он с Москвой обо все договорился.
😎Это было до полномасштабного вторжения - как раз тогда когда Зеленский рассуждал о майских шашлыках.
https://www.economist.com/europe/2024/08/18/russias-******-punch-back-against-ukraines-shock-raid "The Economist"
Я сразу написав- що не дуже поважаю цей ресурс, але в мене ( і не тільки в мене, а і в моїх побратимів) також є думка- що все дерьмаком согласовано з рашкою, щоб відволікти тупе прозелене населення від повної здачи Донбасу ворогу.
На мій погляд- якщо ви прідтримуєте дерьмака- то ви теж ворог України, як і він.
І не пишить мені більше- ваша думка мені теж не цікава, і я ії не "заценю" . Дерьмаку привіт. Ми за ним , за цією падлою, прийдемо, хай очікує. а втече- знайдемо під землею
Україну відділяє від зупинки просування російської армії на фронті тільки рішення партнерів щодо далекобійності, Тобто, "я здам Україну, якщо не дасте" ?
А те, що він впустив окупантів через Чонгар, здав південь і 5 років закопував гроші в асфальт, просравши оборону - мовчить.
То вже партнери винні, що якісь "невстановлені 3,14дараси" займалися Великим Крадівництвом і до 2022 року, і після?!