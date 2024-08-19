Україну відділяє від зупинки просування російської армії на фронті тільки рішення партнерів щодо далекобійності, - Зеленський

Якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності, то Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у Дніпрі під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави наголосив, що російські військові бази та аеродроми, логістика й інші військові об’єкти – цілком справедливі цілі для українських Сил оборони.

"Ви повинні відчувати і тут, і в столицях вашої роботи, що Україну відділяє від зупинки просування російської армії на фронті тільки одне рішення, якого ми очікуємо від партнерів. І це рішення щодо далекобійності", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що це стосується роботи передусім українських дипломатів, послів та інших представників України у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, а також у країнах, які здатні самі або шляхом впливу на партнерів розв’язати питання щодо далекобійності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основне завдання України - знищити якомога більше російського потенціалу і проводити максимум контрударної роботи, - Зеленський

"Я наголошую: формат реагування Путіна на операцію в Курській області доводить, що немає жодної раціональної причини не давати нам бути справді міцними, справді далекобійними. А ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу", – зауважив Зеленський.