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Новини Війна
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Україну відділяє від зупинки просування російської армії на фронті тільки рішення партнерів щодо далекобійності, - Зеленський

зеленський

Якби партнери зняли всі обмеження щодо далекобійності, то Україна не потребувала б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у Дніпрі під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави наголосив, що російські військові бази та аеродроми, логістика й інші військові об’єкти – цілком справедливі цілі для українських Сил оборони.

"Ви повинні відчувати і тут, і в столицях вашої роботи, що Україну відділяє від зупинки просування російської армії на фронті тільки одне рішення, якого ми очікуємо від партнерів. І це рішення щодо далекобійності", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що це стосується роботи передусім українських дипломатів, послів та інших представників України у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, а також у країнах, які здатні самі або шляхом впливу на партнерів розв’язати питання щодо далекобійності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Основне завдання України - знищити якомога більше російського потенціалу і проводити максимум контрударної роботи, - Зеленський

"Я наголошую: формат реагування Путіна на операцію в Курській області доводить, що немає жодної раціональної причини не давати нам бути справді міцними, справді далекобійними. А ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу", – зауважив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23729)


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Топ коментарі
+18
авжеж !
вже більше сотні тисяч загиблих українців та мінус 25% території України

оце так "врізав" !
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19.08.2024 21:22
+17
Фортификации не сделать - это тоже партнеры виноваты? Это лично Байден деньги своровал?
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19.08.2024 21:08
+17
Невозможно победить в боксерском поединке если заниматься не боксом а разговорным жанром. Вообще-то у нас было свое дальнобойное вооружение. И не Байден виноват что мы это все просрали. Как, кстати, и непосредственную подготовку к вторжению.
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19.08.2024 21:18
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А ситуація на Донеччині є такою, що подальше зволікання партнерів із далекобійністю де-факто стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу", - зауважив Зеленський. - і зовсім не наступ в Курські краї.про який "свистить" "зелений папуга"
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19.08.2024 21:05 Відповісти
яке ж ти гівно кайцапське
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19.08.2024 21:50 Відповісти
хамство - завжди видає .Ти не виключення .
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20.08.2024 09:33 Відповісти
Фортификации не сделать - это тоже партнеры виноваты? Это лично Байден деньги своровал?
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19.08.2024 21:08 Відповісти
пІДОРИ ТАКИМ ВУЗЬКИМ КЛИНОМ НАСТУПАЮТЬ НА Покровськ, і чим дальше, тим клин довший і тонший, Заманчиво,
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19.08.2024 21:17 Відповісти
дуже !!!

чому цей клин не зріжуть під корень ?
Байден заважає використати артилерії та піхоту ?
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19.08.2024 21:20 Відповісти
За Покровском аж до Павлограда голая степь. Там будет еще заманчивей. Так?
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19.08.2024 21:20 Відповісти
Можно сколько угодно критиковать Зеленского,но тут он прав.Невозможно победить в боксерском поединке со связанной рукой против против чувака который весит на 50 кг больше тебя.Все чем занимается Байден-связывает руки ЗСУ(а то путин нападет!).
П.с .Рыжий вообще красавец!Пообещял предать Украину еще не зайдя в Белый Дом
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19.08.2024 21:09 Відповісти
Невозможно победить в боксерском поединке если заниматься не боксом а разговорным жанром. Вообще-то у нас было свое дальнобойное вооружение. И не Байден виноват что мы это все просрали. Как, кстати, и непосредственную подготовку к вторжению.
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19.08.2024 21:18 Відповісти
Вообще-то у нас было свое дальнобойное вооружение. И не Байден виноват что мы это все просрали.

серйозно??? а не сша часом шантажом у нас забрало ту далекобійну зброю, горіти їм у пеклі за це.
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20.08.2024 01:41 Відповісти
ні, США ракети та ракетоносії в нас не забирали. І навіть не вимагали їх позбутись. США вимагали від нас позбутись боєголовок з ЯЗ.
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20.08.2024 07:24 Відповісти
а то типу ми самі бігали і волали: заберіть ці чортові ракети і літаки, вони нам ходити заважають, постійно перечепляємося через них. Ви людей за ідіотів вважаєте?
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21.08.2024 01:00 Відповісти
Никто ничего не забирал. Хватит нести чушь.
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20.08.2024 23:28 Відповісти
да да да))) вы идиот или прикидываетесь?
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21.08.2024 00:57 Відповісти
На@ер - это туда 👉. Счастливого пути.
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28.08.2024 17:59 Відповісти
Коли зе-гнида здавала і Київ і Херсон, взагалі пів України, то був великий стратег! Наполеон! Воно ж грало Наполеона в кіні!
Воно - тому що - гівно!
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19.08.2024 22:00 Відповісти
А в в іншому кіні грав президента...
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19.08.2024 22:21 Відповісти
еге ж, зараз Автократора-Паттужного

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19.08.2024 22:29 Відповісти
Маємо визнати....
Зеля... не лох...
Бо по щокам путіна...
Так **********...
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19.08.2024 21:13 Відповісти
авжеж !
вже більше сотні тисяч загиблих українців та мінус 25% території України

оце так "врізав" !
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19.08.2024 21:22 Відповісти
Ти правий теж!
Тяжко...
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19.08.2024 21:56 Відповісти
Ф - 16 десь заникались - мабуть ракет немає до них
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19.08.2024 21:13 Відповісти
Ракеты то есть, но класса "воздух-воздух", что не сильно помогает сухопутным войскам.
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19.08.2024 21:19 Відповісти
Шведи ж хотіли 2 Сааби надати з АВАКСами
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19.08.2024 21:26 Відповісти
шведи сказали - зроблять !

для тих "аваксів" ще треба пілотів та операторів навчити і ще питання -де їх ховати ?
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19.08.2024 21:30 Відповісти
Кажуть шо наші вже на них училися
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19.08.2024 21:32 Відповісти
пілоти літати, трішки....
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19.08.2024 21:57 Відповісти
Я не військовий експерт, але не розумію, яким чином рішення партнерів щодо далекобійності зупинить просування кацапських військ на Донеччині?
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19.08.2024 21:16 Відповісти
Може він мав на увазі,що саме такими ракетами й треба їбашит" по данбасу.Ракети то би дали,вже куди ними то вже справа України.
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19.08.2024 21:22 Відповісти
по ньому обмежень немає і там б'ють постійно
так само як і по Криму
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19.08.2024 21:30 Відповісти
Це правда, Ви таки не експерт.
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19.08.2024 21:54 Відповісти
Ну, то просвіти, ти ж в Генштабі на пів ставки працюєш?
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19.08.2024 23:02 Відповісти
Модi везе секретний план в Украiну
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19.08.2024 21:17 Відповісти
Це такі експерименти над українцями. Як воюють американці. Приведу розповідь відставного американського майора польського походження. Авганістан .Патрулювання території. Він на хамві з кулеметом на даху і сіма морпіхами заїхали в аул. Офіцер пішов до старости . Сидять п'ють чай. .Лунають автоматні постріли .Офіцер по рації питає, що там таке .Відповідь- заїхали два моджахеда на мотоциклі, побачили нас сховались в сухому арику істріляють по нас з двох автоматів. Офіцер по рації з'вязується з базою і викликає апач. Прилітає апач і випускає по цим двом доходягам пів- барабана НУРСів. Морпіхи з командиром підходять до вбитих і бачать ,що в тих порожні магазини.
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19.08.2024 21:26 Відповісти
У всьому винні партнери,закордонні "ухилянти",клятий Порошенко і журналісти-розслідувачі,бо через них,в холодильнику,спортились шашлички ОМАНські
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19.08.2024 21:35 Відповісти
Ракети у асфальт закатали партнери?
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19.08.2024 21:41 Відповісти
Найдорожчій ждун Світу знов продемонстрував своє "лідорство".
Проблем- купа! Майже всі ним самим та його кагалом і створені.
А він- молодец!
Сидить.
Трандить.
І взагалі не париться.
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19.08.2024 21:41 Відповісти
Якби ж ти, зелена гнида, не знищив українські ракетні програми - не треба було би зараз канючити у партнерів дозволу.
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19.08.2024 21:42 Відповісти
А згортаня ракетної програми,закупівель озброєня,скороченя ЗСУ ЗА ТРИ РОКИ зєзидента не зупиняє?
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19.08.2024 21:43 Відповісти
Але чомусь на Заході пишуть, що якщо б в Україні змінили Зеленского і Єрмака, то обороноздатність країни різко б виросла.
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19.08.2024 21:50 Відповісти
Я не дуже поважаю ТГ канал Печерский холм, але вони видали таку інфу, про це я теж вже сам думав

Весь ЮА-нет обсуждает новость от "The Economist" - генерал Сырский, де план наступления на Курскую область России не обсудил с Ермаком. Это же надо так! Невооруженным глазом читается тонкий намек - если бы Ермак знал, то точно о подготовке наступления знала бы Москва. Читается и другой, не менее прозрачный намек - о наступлении в Курскую область не сообщили западным союзникам. А вот если бы сообщили - Москва точно знала бы.

🤔Весьма интересно, не правда ли? Вопрос, кому выгодно вывести в круг не ведавших одновременно и Ермака и западных союзников? И второй вопрос. Вторжение в Россию, это та самая эскалация конфликта, о которой постоянно талдычит Салливан и которой (соответственно) боится Байден. А если бы в ответ на вторжение западные союзники заявили что-то в духе: «Мы за такое не подписывались, мы осуждаем вторжение в Россию и прекращаем оказывать помощь Украине»? Вы представляете себе что началось бы в самой Украине из которой и так выехали миллионы людей?

😄И да. Кто-то всерьез готов поверить, что Зеленский, который шагу ступить боится без Ермака, готов что-то с ним не обсудить? Дурить Ермака умудрялся Залужный - за это его убрали из главкомов. Но и Залужный готовя контрнаступление под Харьковом не прятал от Ермака подготовку операции, он подал один из возможных планов. Естественно, не тот по которому действовали ВСУ. Сырский на такую игру не способен по определению.

♻️Мы уже не говорим о том, что вторжение в Россию, это вопрос политический. Ни один украинский военный не рискнет пойти на такой шаг без санкции политического руководства страны. Залужного часто упрекают, мол почему он своеврененно не вывел войска на границы, он же был главкомом ВСУ? Да потому и не вывел, потому что не мог пойти на такой шаг без приказа главнокомандующего, то есть Зеленского В. А. Тут же речь о вторжении на территорию наибольшего государства в мире!

😉Да естественно политическое руководство страны знало о подготовке операции - знали и Зеленский, и Ермак, и Кулеба. И западные союзники - естественно.

🤪Одним словом, все это - полный бред.

📰Однако. "The Economist" издание с мировым именем, и оно крайне печется о своей репутации. Как же вышло так, что им скормили откровенную дезу? Да очень просто. Информацию "The Economist" предоставили лица из окружения… Андрея Ермака. Потому что ему это нужно.

🇬🇧Правда такова. Да, западные союзники знали об операции, однако в детали посвящен был не Госдеп США, а руководство Великобритании, которое сейчас молчит и не отсвечивает. Байдена поставили в известность практически в последний момент, когда все уже было продумано и взвешено. Британский интерес в этой истории имеется серьезный, но об этом потом.

🙅🏻‍♂️Интерес же Ермака самый прямой. В отличие от Зеленского и всего конгломерата украинских журналистов, которые сейчас оргазмируют от ощущений что «они москалям квасят морду» Ермак к операции в Курской области относится крайне скептически и считает ее откровенной авантюрой. Поэтому он уже сейчас пытается от операции в Курской области окреститься. Мол, «я ничего не знал - ко мне какие вопросы?» Одновременно Ермак подыгрывает и западными союзникам, которым сейчас выгодно занимать позицию «мы ни о чем не знали, это личная инициатива украинского руководства».

🤑Ермак вообще в последнее время часто подыгрывает Западу - он имеет на то очень серьезные причины.

🤷🏻‍♂️Почему же Ермак не выступил против операции на этапе ее планирования? В двух словах - по той же причине, по которой он убеждал Зеленского и всю «Слугу народа» что российской угрозы нет - он с Москвой обо все договорился.

😎Это было до полномасштабного вторжения - как раз тогда когда Зеленский рассуждал о майских шашлыках.
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19.08.2024 22:20 Відповісти
Навіщо брати інформацію з якихось коментарів, якихось самоспечених "експердів"? Я читав оригінал, а не прожоване й подане на тарілці після когось.

https://www.economist.com/europe/2024/08/18/russias-******-punch-back-against-ukraines-shock-raid "The Economist"
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19.08.2024 22:26 Відповісти
Дуже люблю "експердів" які свою думку вважають істиною в останній інстанціі. Ви точно як ті зелені потвори- тільки вони прави зі свомїми "позитивними" блохєрамі, а вся остальні- "вороги" держави.
Я сразу написав- що не дуже поважаю цей ресурс, але в мене ( і не тільки в мене, а і в моїх побратимів) також є думка- що все дерьмаком согласовано з рашкою, щоб відволікти тупе прозелене населення від повної здачи Донбасу ворогу.
На мій погляд- якщо ви прідтримуєте дерьмака- то ви теж ворог України, як і він.
І не пишить мені більше- ваша думка мені теж не цікава, і я ії не "заценю" . Дерьмаку привіт. Ми за ним , за цією падлою, прийдемо, хай очікує. а втече- знайдемо під землею
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20.08.2024 10:46 Відповісти
Цей "Печерський" вже давно визнав, що він є ахметівським проектом для Разумкова.
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20.08.2024 07:53 Відповісти
Це ще раз доказує, що "партнери" зацікавлені у збільшенні кількості жертв та руйнувань
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19.08.2024 21:54 Відповісти
Це як мертвому припарка. На Донбасі можна бити чим завгодно - а фронт там все одно тріщить по швам.
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19.08.2024 22:35 Відповісти
Шантажист виправдовує свою нікчемність:

Україну відділяє від зупинки просування російської армії на фронті тільки рішення партнерів щодо далекобійності, Тобто, "я здам Україну, якщо не дасте" ?

А те, що він впустив окупантів через Чонгар, здав південь і 5 років закопував гроші в асфальт, просравши оборону - мовчить.
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19.08.2024 23:24 Відповісти
Украину останавливают не иностранные партнеры, а прекращение собственной ракетной программы одним политическим деятелем. Который, как истинный маларос, всегда обижен на чужого дядьку.
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19.08.2024 23:30 Відповісти
*****, бл@дь!
То вже партнери винні, що якісь "невстановлені 3,14дараси" займалися Великим Крадівництвом і до 2022 року, і після?!
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20.08.2024 00:59 Відповісти
 
 