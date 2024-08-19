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Новини Війна
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Основне завдання України - знищити якомога більше російського потенціалу і проводити максимум контрударної роботи, - Зеленський

Звернення Володимира Зеленського 18 серпня

Володимир Зеленський заявив, що основне завдання оборонних дій України загалом – знищити якомога більше російського потенціалу і проводити максимум контрударної роботи.

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що за сьогодні є "хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком".

"І це все – більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом – знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи", - наголосив Зеленський.

За його словами, йдеться, зокрема, і про "створення буферної зони на території агресора – наша операція в Курській області".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цього тижня відбулось перезавантаження нашої переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів, - Зеленський

"Все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці – все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України. Я вдячний кожному й кожній, хто б’ється заради нашої держави, хто допомагає обороні, хто працює заради України. Заради того, щоб якнайшвидше ми досягли своїх завдань", - резюмував глава держави.

Також читайте: Протягом тижня окупанти застосували понад 40 ракет, 750 КАБів та 200 ударних БПЛА проти наших міст і сіл, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23727)


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Топ коментарі
+10
....бла...бла.... А я все не можу забути слова цього недопрезидента, як воно побачило в очах путлєра " мир ", і як воно закрило всі ракетни програми..........
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19.08.2024 01:21
+7
І ще головне завдання України-прибрати з влади кацапсько-криворізке у..ще разом з єрмаком і 5-6 "дефективними менеджерами".
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19.08.2024 05:49
+4
Коли вже ти отримаєш вирок?
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19.08.2024 04:47
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....бла...бла.... А я все не можу забути слова цього недопрезидента, як воно побачило в очах путлєра " мир ", і як воно закрило всі ракетни програми..........
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19.08.2024 01:21 Відповісти
То були зовсім не око!
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19.08.2024 01:24 Відповісти
шоколадне око
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19.08.2024 06:27 Відповісти
Ати,зє,лайно,тут до чого?! Йди вже і не заважай Оманськими і КабоВердинськими домовленостями з ******!
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19.08.2024 01:23 Відповісти
Саме так, кazaп має дохнути на українській землі, і не зубуваймо що Курщина теж українська земля.
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19.08.2024 02:10 Відповісти
Коли вже ти отримаєш вирок?
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19.08.2024 04:47 Відповісти
І ще головне завдання України-прибрати з влади кацапсько-криворізке у..ще разом з єрмаком і 5-6 "дефективними менеджерами".
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19.08.2024 05:49 Відповісти
ЗСУ не змогли повторити «Курський прорив» у Бєлгородській області
https://ua.news/ua/world/zsu-ne-zmogli-povtoriti-kurskij-proriv-u-byelgorodskij-oblasti-isw
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19.08.2024 06:37 Відповісти
Які саме ресурси надав Україні для виконання цих глобальних завдань її президент? Він же гімно-командовач.
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19.08.2024 07:43 Відповісти
буратінка, а чим знищувати будеш? Шашликами чи асфальтом?
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19.08.2024 07:43 Відповісти
А навіщо в Україні Академія Генштабу? Балаган-95 вирощує кадри більш
компітентні .
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19.08.2024 08:48 Відповісти
Доуправлялся стратег
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19.08.2024 09:09 Відповісти
Відправ туди ''кашевого''-він одним виглядом буде кацапів знищувати.
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19.08.2024 09:18 Відповісти
 
 