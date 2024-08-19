Основне завдання України - знищити якомога більше російського потенціалу і проводити максимум контрударної роботи, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що основне завдання оборонних дій України загалом – знищити якомога більше російського потенціалу і проводити максимум контрударної роботи.

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що за сьогодні є "хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком".

"І це все – більш ніж захист для України, це зараз основне завдання наших оборонних дій загалом – знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи", - наголосив Зеленський.

За його словами, йдеться, зокрема, і про "створення буферної зони на території агресора – наша операція в Курській області".

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"Все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці – все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України. Я вдячний кожному й кожній, хто б’ється заради нашої держави, хто допомагає обороні, хто працює заради України. Заради того, щоб якнайшвидше ми досягли своїх завдань", - резюмував глава держави.

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