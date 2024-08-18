УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4743 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
482 3

Протягом тижня окупанти застосували понад 40 ракет, 750 КАБів та 200 ударних БПЛА проти наших міст і сіл, - Зеленський

Зеленський про російський терор проти України 

Понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів випустив ворог по українських містах та селах упродовж цього тижня. За такий терор Росія має відповідати перед судом. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор. І за такий терор окупант має відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів. Усіх тих українців і українок, які повертають справедливість, які знищують окупанта й захищають наші позиції", - зазначив він. 

Глава держави наголосив, що саме так захищають, як потрібно для збереження української незалежності й досягнення наших завдань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цього тижня відбулось перезавантаження нашої переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів, - Зеленський

"Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) ракети (4011) КАБ (352)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мінус ще один міст в КурНР https://t.me/pecherymordora356
показати весь коментар
18.08.2024 11:33 Відповісти
А кількість скинутих Кабів вражає(
показати весь коментар
18.08.2024 11:41 Відповісти
асфальтно-бітумний щит піднімай, лідор прогресувальних клінічних ідіотів вавививерженців.
показати весь коментар
18.08.2024 14:25 Відповісти
 
 