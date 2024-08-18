Протягом тижня окупанти застосували понад 40 ракет, 750 КАБів та 200 ударних БПЛА проти наших міст і сіл, - Зеленський

Понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів випустив ворог по українських містах та селах упродовж цього тижня. За такий терор Росія має відповідати перед судом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і це свідомий та цілеспрямований російський терор. І за такий терор окупант має відповідати перед судом та історією і вже відповідає перед силою наших воїнів. Усіх тих українців і українок, які повертають справедливість, які знищують окупанта й захищають наші позиції", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що саме так захищають, як потрібно для збереження української незалежності й досягнення наших завдань.

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"Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору", - додав Зеленський.