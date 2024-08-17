Цього тижня відбулось перезавантаження нашої переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів, - Зеленський
Цього тижня відбулося перезавантаження української переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів.
Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Також дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд за рахунок нових російських військових полонених. Це важливо. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних з російського полону. Памʼятаємо про всіх, кого маємо повернути додому.
І дуже важливо, що цього тижня відбулось перезавантаження нашої переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів. Долучилися на рівних із ГУР СБУ, МВС, Збройні Сили, Служба зовнішньої розвідки. Буде посилено також присутність інфраструктури Омбудсмена в областях України, щоб усюди відбувалась прозора та якісна робота з рідними полонених, із громадськими активістами, які готові допомагати. І це наш безперечний пріоритет – один із десяти пунктів Формули миру. І ми обовʼязково зробимо все, щоб Україна отримала справедливий мир. Всі наші люди, всі наші громади", – заявив Зеленський.
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Три повні табори не наблизили повернення азовців й на хвилину, а четвертий ввімкне турборежим?
Єдине, що може наблизитись це дефолт. Бо на ті гроші, що спишуть на обладнання табору для полонених, 10 військових аеродромів можна було б побудувати.
Цього місяця Україна та росія мали відправити делегації у Доху для переговорів щодо укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін - пише The Washington Post (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fworld%2F2024%2F08%2F17%2Fkursk-ukraine-russia-energy-ceasefire%2F https://www.washingtonpost.com/world/... ) з посиланням на дипломатів, нібито знайомих з ходом переговорів.
Переговори, в яких катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіване вторгнення України в Курську область. Деякі учасники переговорів сподівалися, що ці переговори зможуть привести до більш повної угоди про припинення війни - пише WP.
В ОП на запит WP відповіли, що саміт у Досі перенесено "через ситуацію на Близькому Сході", але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня, після чого Київ консультуватиметься з партнерами щодо реалізації обговореного.
У Кремлі на запит WP не відповіли.
Про подібну можливу угоду раніше ніде не повідомлялося.
буратінка, твою косоворотку на День Незалежності ми тобі НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИМО !