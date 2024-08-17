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Новини Обмін полоненими
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Цього тижня відбулось перезавантаження нашої переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів, - Зеленський

Володимир Зеленський

Цього тижня відбулося перезавантаження української переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Також дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд за рахунок нових російських військових полонених. Це важливо. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних з російського полону. Памʼятаємо про всіх, кого маємо повернути додому.

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І дуже важливо, що цього тижня відбулось перезавантаження нашої переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів. Долучилися на рівних із ГУР СБУ, МВС, Збройні Сили, Служба зовнішньої розвідки. Буде посилено також присутність інфраструктури Омбудсмена в областях України, щоб усюди відбувалась прозора та якісна робота з рідними полонених, із громадськими активістами, які готові допомагати. І це наш безперечний пріоритет – один із десяти пунктів Формули миру. І ми обовʼязково зробимо все, щоб Україна отримала справедливий мир. Всі наші люди, всі наші громади", – заявив Зеленський.

Автор: 

військовополонені (918) Зеленський Володимир (23719) обмін (1150)


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Топ коментарі
+12
Когда вернутся домой Азовцы и Айдаровцы? Сперва ответ на этот вопрос, потом гундос.
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17.08.2024 21:18
+9
Після слова - перезавантаження, можна не читати..бо одни матюки залишились..яке воно..бидло..
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17.08.2024 21:24
+5
Перевантажувати (гнати на..й) в першу чергу треба безтолкового ішака.
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17.08.2024 22:18
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Когда вернутся домой Азовцы и Айдаровцы? Сперва ответ на этот вопрос, потом гундос.
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17.08.2024 21:18 Відповісти
Після слова - перезавантаження, можна не читати..бо одни матюки залишились..яке воно..бидло..
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17.08.2024 21:24 Відповісти
Это только у меня одного - как слышишь-сразу послать на русский военный?
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17.08.2024 21:26 Відповісти
Про "военный" можна й не згадувати. Цивільні такі ж самі.
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17.08.2024 21:30 Відповісти
Азовцев можно спокойно поменять на кадыровцев,чекистов и вертухаев колонии и плюс срочники.
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17.08.2024 21:29 Відповісти
Шо воно то меле?
Три повні табори не наблизили повернення азовців й на хвилину, а четвертий ввімкне турборежим?
Єдине, що може наблизитись це дефолт. Бо на ті гроші, що спишуть на обладнання табору для полонених, 10 військових аеродромів можна було б побудувати.
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17.08.2024 21:39 Відповісти
Азовців коли обміняєш, перезавантажувач бісів?
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17.08.2024 21:46 Відповісти
щось стає стрьомно від зєліного слова "перезавантаження"...цілком схоже на "зрада"
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17.08.2024 22:01 Відповісти
Україна переможе!:
Цього місяця Україна та росія мали відправити делегації у Доху для переговорів щодо укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін - пише The Washington Post (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fworld%2F2024%2F08%2F17%2Fkursk-ukraine-russia-energy-ceasefire%2F https://www.washingtonpost.com/world/... ) з посиланням на дипломатів, нібито знайомих з ходом переговорів.
Переговори, в яких катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіване вторгнення України в Курську область. Деякі учасники переговорів сподівалися, що ці переговори зможуть привести до більш повної угоди про припинення війни - пише WP.
В ОП на запит WP відповіли, що саміт у Досі перенесено "через ситуацію на Близькому Сході", але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня, після чого Київ консультуватиметься з партнерами щодо реалізації обговореного.
У Кремлі на запит WP не відповіли.
Про подібну можливу угоду раніше ніде не повідомлялося.
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17.08.2024 22:05 Відповісти
Перевантажувати (гнати на..й) в першу чергу треба безтолкового ішака.
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17.08.2024 22:18 Відповісти
То вже Дерьмак не одноособово списки складатиме ? Рішала хрєнов.
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17.08.2024 22:19 Відповісти
Після стамбульських посідєлок, шапіто розбило тьорки на параграфи. Але якось винувато пояснюють - після всього ми будемо обговорювати підсумки з своїми міжнародними партнерами. А признались тільки тоді, коли пішов витік інфи не від х...... Стамбул ховали до останнього, коли сам х.....обнародував.
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17.08.2024 22:23 Відповісти
Дайте йому ще 100 днів ,а то у нього зависання та перезавантаження
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17.08.2024 22:31 Відповісти
Потужне перевантаження! Як воно любить таки слова !
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17.08.2024 22:35 Відповісти
Єдине та основне перезавантаження в Україні--перезавантаження зрадницької прокремлівської антиукраїнської влади!
буратінка, твою косоворотку на День Незалежності ми тобі НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИМО !
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17.08.2024 23:55 Відповісти
 
 