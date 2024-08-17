Цього тижня відбулось перезавантаження нашої переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів, - Зеленський

Цього тижня відбулося перезавантаження української переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Також дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд за рахунок нових російських військових полонених. Це важливо. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних з російського полону. Памʼятаємо про всіх, кого маємо повернути додому.

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І дуже важливо, що цього тижня відбулось перезавантаження нашої переговорної групи та всієї інфраструктури обмінів. Долучилися на рівних із ГУР СБУ, МВС, Збройні Сили, Служба зовнішньої розвідки. Буде посилено також присутність інфраструктури Омбудсмена в областях України, щоб усюди відбувалась прозора та якісна робота з рідними полонених, із громадськими активістами, які готові допомагати. І це наш безперечний пріоритет – один із десяти пунктів Формули миру. І ми обовʼязково зробимо все, щоб Україна отримала справедливий мир. Всі наші люди, всі наші громади", – заявив Зеленський.