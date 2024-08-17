На этой неделе произошла перезагрузка нашей переговорной группы и всей инфраструктуры обменов, - Зеленский
На этой неделе произошла перезагрузка украинской переговорной группы и всей инфраструктуры обменов.
Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Также спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд за счет новых российских военнопленных. Это важно. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Помним обо всех, кого должны вернуть домой.
И очень важно, что на этой неделе состоялась перезагрузка нашей переговорной группы и всей инфраструктуры обменов. Присоединились на равных с ГУР СБУ, МВД, Вооруженные Силы, Служба внешней разведки. Будет усилено также присутствие инфраструктуры Омбудсмена в областях Украины, чтобы всюду происходила прозрачная и качественная работа с родными пленных, с общественными активистами, которые готовы помогать. И это наш бесспорный приоритет - один из десяти пунктов Формулы мира. И мы обязательно сделаем все, чтобы Украина получила справедливый мир. Все наши люди, все наши громады", - заявил Зеленский.
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Три повні табори не наблизили повернення азовців й на хвилину, а четвертий ввімкне турборежим?
Єдине, що може наблизитись це дефолт. Бо на ті гроші, що спишуть на обладнання табору для полонених, 10 військових аеродромів можна було б побудувати.
Цього місяця Україна та росія мали відправити делегації у Доху для переговорів щодо укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін - пише The Washington Post (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fworld%2F2024%2F08%2F17%2Fkursk-ukraine-russia-energy-ceasefire%2F https://www.washingtonpost.com/world/... ) з посиланням на дипломатів, нібито знайомих з ходом переговорів.
Переговори, в яких катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіване вторгнення України в Курську область. Деякі учасники переговорів сподівалися, що ці переговори зможуть привести до більш повної угоди про припинення війни - пише WP.
В ОП на запит WP відповіли, що саміт у Досі перенесено "через ситуацію на Близькому Сході", але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня, після чого Київ консультуватиметься з партнерами щодо реалізації обговореного.
У Кремлі на запит WP не відповіли.
Про подібну можливу угоду раніше ніде не повідомлялося.
буратінка, твою косоворотку на День Незалежності ми тобі НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИМО !