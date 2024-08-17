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Новости Обмен пленными
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На этой неделе произошла перезагрузка нашей переговорной группы и всей инфраструктуры обменов, - Зеленский

Володимир Зеленський

На этой неделе произошла перезагрузка украинской переговорной группы и всей инфраструктуры обменов.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Также спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд за счет новых российских военнопленных. Это важно. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Помним обо всех, кого должны вернуть домой.

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И очень важно, что на этой неделе состоялась перезагрузка нашей переговорной группы и всей инфраструктуры обменов. Присоединились на равных с ГУР СБУ, МВД, Вооруженные Силы, Служба внешней разведки. Будет усилено также присутствие инфраструктуры Омбудсмена в областях Украины, чтобы всюду происходила прозрачная и качественная работа с родными пленных, с общественными активистами, которые готовы помогать. И это наш бесспорный приоритет - один из десяти пунктов Формулы мира. И мы обязательно сделаем все, чтобы Украина получила справедливый мир. Все наши люди, все наши громады", - заявил Зеленский.

Автор: 

военнопленные (1053) Зеленский Владимир (20260) обмен (1368)


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Топ комментарии
+12
Когда вернутся домой Азовцы и Айдаровцы? Сперва ответ на этот вопрос, потом гундос.
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17.08.2024 21:18
+9
Після слова - перезавантаження, можна не читати..бо одни матюки залишились..яке воно..бидло..
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17.08.2024 21:24
+5
Перевантажувати (гнати на..й) в першу чергу треба безтолкового ішака.
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17.08.2024 22:18
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Когда вернутся домой Азовцы и Айдаровцы? Сперва ответ на этот вопрос, потом гундос.
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17.08.2024 21:18 Ответить
Після слова - перезавантаження, можна не читати..бо одни матюки залишились..яке воно..бидло..
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17.08.2024 21:24 Ответить
Это только у меня одного - как слышишь-сразу послать на русский военный?
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17.08.2024 21:26 Ответить
Про "военный" можна й не згадувати. Цивільні такі ж самі.
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17.08.2024 21:30 Ответить
Азовцев можно спокойно поменять на кадыровцев,чекистов и вертухаев колонии и плюс срочники.
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17.08.2024 21:29 Ответить
Шо воно то меле?
Три повні табори не наблизили повернення азовців й на хвилину, а четвертий ввімкне турборежим?
Єдине, що може наблизитись це дефолт. Бо на ті гроші, що спишуть на обладнання табору для полонених, 10 військових аеродромів можна було б побудувати.
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17.08.2024 21:39 Ответить
Азовців коли обміняєш, перезавантажувач бісів?
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17.08.2024 21:46 Ответить
щось стає стрьомно від зєліного слова "перезавантаження"...цілком схоже на "зрада"
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17.08.2024 22:01 Ответить
Україна переможе!:
Цього місяця Україна та росія мали відправити делегації у Доху для переговорів щодо укладення угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін - пише The Washington Post (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=**************************************************************************************************************************************************************************************************************&q=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fworld%2F2024%2F08%2F17%2Fkursk-ukraine-russia-energy-ceasefire%2F https://www.washingtonpost.com/world/... ) з посиланням на дипломатів, нібито знайомих з ходом переговорів.
Переговори, в яких катарці виступали в ролі посередників і зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіване вторгнення України в Курську область. Деякі учасники переговорів сподівалися, що ці переговори зможуть привести до більш повної угоди про припинення війни - пише WP.
В ОП на запит WP відповіли, що саміт у Досі перенесено "через ситуацію на Близькому Сході", але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня, після чого Київ консультуватиметься з партнерами щодо реалізації обговореного.
У Кремлі на запит WP не відповіли.
Про подібну можливу угоду раніше ніде не повідомлялося.
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17.08.2024 22:05 Ответить
Перевантажувати (гнати на..й) в першу чергу треба безтолкового ішака.
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17.08.2024 22:18 Ответить
То вже Дерьмак не одноособово списки складатиме ? Рішала хрєнов.
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17.08.2024 22:19 Ответить
Після стамбульських посідєлок, шапіто розбило тьорки на параграфи. Але якось винувато пояснюють - після всього ми будемо обговорювати підсумки з своїми міжнародними партнерами. А признались тільки тоді, коли пішов витік інфи не від х...... Стамбул ховали до останнього, коли сам х.....обнародував.
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17.08.2024 22:23 Ответить
Дайте йому ще 100 днів ,а то у нього зависання та перезавантаження
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17.08.2024 22:31 Ответить
Потужне перевантаження! Як воно любить таки слова !
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17.08.2024 22:35 Ответить
Єдине та основне перезавантаження в Україні--перезавантаження зрадницької прокремлівської антиукраїнської влади!
буратінка, твою косоворотку на День Незалежності ми тобі НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧИМО !
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17.08.2024 23:55 Ответить
 
 