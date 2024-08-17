На этой неделе произошла перезагрузка нашей переговорной группы и всей инфраструктуры обменов, - Зеленский

На этой неделе произошла перезагрузка украинской переговорной группы и всей инфраструктуры обменов.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Также спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд за счет новых российских военнопленных. Это важно. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Помним обо всех, кого должны вернуть домой.

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И очень важно, что на этой неделе состоялась перезагрузка нашей переговорной группы и всей инфраструктуры обменов. Присоединились на равных с ГУР СБУ, МВД, Вооруженные Силы, Служба внешней разведки. Будет усилено также присутствие инфраструктуры Омбудсмена в областях Украины, чтобы всюду происходила прозрачная и качественная работа с родными пленных, с общественными активистами, которые готовы помогать. И это наш бесспорный приоритет - один из десяти пунктов Формулы мира. И мы обязательно сделаем все, чтобы Украина получила справедливый мир. Все наши люди, все наши громады", - заявил Зеленский.