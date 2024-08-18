В течение недели оккупанты применили более 40 ракет, 750 КАБов и 200 ударных БПЛА против наших городов и сел, - Зеленский

Более 40 ракет различных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных БпЛА различных типов выпустил враг по украинским городам и селам в течение этой недели. За такой террор Россия должна отвечать перед судом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами и бомбами, и это сознательный и целенаправленный российский террор. И за такой террор оккупант должен отвечать перед судом и историей и уже отвечает перед силой наших воинов. Всех тех украинцев и украинок, которые возвращают справедливость, которые уничтожают оккупанта и защищают наши позиции", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что именно так защищают, как нужно для сохранения украинской независимости и достижения наших задач.

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"Спасибо каждому и каждой, кто поддерживает и спасает жизни! Всем спасателям, медикам, работникам коммунальных предприятий, волонтерам. Спасибо всем, кто помогает нашим людям преодолевать последствия террора", - добавил Зеленский.