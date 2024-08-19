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Новости Война
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Основная задача Украины – уничтожить как можно больше российского потенциала и проводить максимум контрударной работы, - Зеленский

Звернення Володимира Зеленського 18 серпня

Владимир Зеленский заявил, что основная задача оборонных действий Украины в целом - уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны, и проводить максимум контрударной работы.

Об этом он сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что за сегодня есть "хорошие, нужные нам результаты в уничтожении российской техники под Торецком".

"И это все - более чем защита для Украины, это сейчас основная задача наших оборонительных действий в целом - уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны, и проводить максимум контрударной работы", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, речь идет, в частности, и о "создании буферной зоны на территории агрессора - наша операция в Курской области".

Читайте: На этой неделе произошла перезагрузка нашей переговорной группы и всей инфраструктуры обменов, - Зеленский

"Все, что наносит ущерб российской армии, российскому государству, их оборонке и их экономике - все это помогает нам не допускать расширения войны и приближать справедливое окончание этой агрессии. Справедливый мир для Украины. Я благодарен каждому и каждой, кто сражается ради нашего государства, кто помогает обороне, кто работает ради Украины. Ради того, чтобы как можно быстрее мы достигли своих задач", - резюмировал глава государства.

Также читайте: В течение недели оккупанты применили более 40 ракет, 750 КАБов и 200 ударных БПЛА против наших городов и сел, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20266)


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Топ комментарии
+10
....бла...бла.... А я все не можу забути слова цього недопрезидента, як воно побачило в очах путлєра " мир ", і як воно закрило всі ракетни програми..........
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19.08.2024 01:21
+7
І ще головне завдання України-прибрати з влади кацапсько-криворізке у..ще разом з єрмаком і 5-6 "дефективними менеджерами".
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19.08.2024 05:49
+4
Коли вже ти отримаєш вирок?
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19.08.2024 04:47
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....бла...бла.... А я все не можу забути слова цього недопрезидента, як воно побачило в очах путлєра " мир ", і як воно закрило всі ракетни програми..........
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19.08.2024 01:21 Ответить
То були зовсім не око!
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19.08.2024 01:24 Ответить
шоколадне око
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19.08.2024 06:27 Ответить
Ати,зє,лайно,тут до чого?! Йди вже і не заважай Оманськими і КабоВердинськими домовленостями з ******!
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19.08.2024 01:23 Ответить
Саме так, кazaп має дохнути на українській землі, і не зубуваймо що Курщина теж українська земля.
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19.08.2024 02:10 Ответить
Коли вже ти отримаєш вирок?
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19.08.2024 04:47 Ответить
І ще головне завдання України-прибрати з влади кацапсько-криворізке у..ще разом з єрмаком і 5-6 "дефективними менеджерами".
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19.08.2024 05:49 Ответить
ЗСУ не змогли повторити «Курський прорив» у Бєлгородській області
https://ua.news/ua/world/zsu-ne-zmogli-povtoriti-kurskij-proriv-u-byelgorodskij-oblasti-isw
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19.08.2024 06:37 Ответить
Які саме ресурси надав Україні для виконання цих глобальних завдань її президент? Він же гімно-командовач.
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19.08.2024 07:43 Ответить
буратінка, а чим знищувати будеш? Шашликами чи асфальтом?
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19.08.2024 07:43 Ответить
А навіщо в Україні Академія Генштабу? Балаган-95 вирощує кадри більш
компітентні .
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19.08.2024 08:48 Ответить
Доуправлялся стратег
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19.08.2024 09:09 Ответить
Відправ туди ''кашевого''-він одним виглядом буде кацапів знищувати.
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19.08.2024 09:18 Ответить
 
 