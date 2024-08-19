Основная задача Украины – уничтожить как можно больше российского потенциала и проводить максимум контрударной работы, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что основная задача оборонных действий Украины в целом - уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны, и проводить максимум контрударной работы.
Об этом он сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Президент отметил, что за сегодня есть "хорошие, нужные нам результаты в уничтожении российской техники под Торецком".
"И это все - более чем защита для Украины, это сейчас основная задача наших оборонительных действий в целом - уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны, и проводить максимум контрударной работы", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, речь идет, в частности, и о "создании буферной зоны на территории агрессора - наша операция в Курской области".
"Все, что наносит ущерб российской армии, российскому государству, их оборонке и их экономике - все это помогает нам не допускать расширения войны и приближать справедливое окончание этой агрессии. Справедливый мир для Украины. Я благодарен каждому и каждой, кто сражается ради нашего государства, кто помогает обороне, кто работает ради Украины. Ради того, чтобы как можно быстрее мы достигли своих задач", - резюмировал глава государства.
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