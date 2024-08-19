Ми будемо посилювати нашу дипломатичну присутність в азійському просторі, - Зеленський

Україна буде розширювати свою дипломатичну присутність в азійському регіоні.

Про це Володимир Зеленський сказав на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога", передає Цензор.НЕТ.

"Увесь азійський простір і регіон Тихого океану зараз є одним із тих центрів подій, де вирішується, якими будуть наступні десятиліття. Україна має свій погляд на глобальний розвиток, і це повинен бути виключно мирний розвиток у межах системи світового порядку, заснованого на правилах. Україна готова долучитися до відповідних процесів як донор безпеки й захисник міжнародного порядку. Ми будемо посилювати нашу дипломатичну присутність в азійському просторі", - пояснив Зеленський.

В цьому контексті він зазначив, що Україна та Японія досягли справжнього стратегічного партнерства, і така модель відносин має стати взірцевою.

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Крім того президент відзначив дуже добрі результати в роботі з такими країнами, як Чилі та Аргентина, а також із державами Карибського басейну. Він підкреслив, що Україна має нарощувати співпрацю, тож завдання відповідних послів і працівників МЗС – реалізувати українську ініціативу проведення саміту Україна – Латинська Америка.

Глава держави також зазначив, що в африканському регіоні "потрібні міцні партнерства з тими, хто поважає міжнародне право". За його словами, Україні потрібна економічна та безпекова взаємодія з Африкою, а також пряма дипломатична робота, зокрема у форматі форуму Україна – Африка, який має відбутися.

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