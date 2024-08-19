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Новини
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Ми будемо посилювати нашу дипломатичну присутність в азійському просторі, - Зеленський

зеленський

Україна буде розширювати свою дипломатичну присутність в азійському регіоні.

Про це Володимир Зеленський сказав на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога", передає Цензор.НЕТ.

"Увесь азійський простір і регіон Тихого океану зараз є одним із тих центрів подій, де вирішується, якими будуть наступні десятиліття. Україна має свій погляд на глобальний розвиток, і це повинен бути виключно мирний розвиток у межах системи світового порядку, заснованого на правилах. Україна готова долучитися до відповідних процесів як донор безпеки й захисник міжнародного порядку. Ми будемо посилювати нашу дипломатичну присутність в азійському просторі", - пояснив Зеленський.

В цьому контексті він зазначив, що Україна та Японія досягли справжнього стратегічного партнерства, і така модель відносин має стати взірцевою.

Читайте: Україну відділяє від зупинки просування російської армії на фронті тільки рішення партнерів щодо далекобійності, - Зеленський

Крім того президент відзначив дуже добрі результати в роботі з такими країнами, як Чилі та Аргентина, а також із державами Карибського басейну. Він підкреслив, що Україна має нарощувати співпрацю, тож завдання відповідних послів і працівників МЗС – реалізувати українську ініціативу проведення саміту Україна – Латинська Америка.

Глава держави також зазначив, що в африканському регіоні "потрібні міцні партнерства з тими, хто поважає міжнародне право". За його словами, Україні потрібна економічна та безпекова взаємодія з Африкою, а також пряма дипломатична робота, зокрема у форматі форуму Україна – Африка, який має відбутися.

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Автор: 

Азія (81) дипломатія (711) Зеленський Володимир (23729)


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Топ коментарі
+14
Стоїть ця дірка від бубліка на сцені - і намагається щось варнякати. Глядачі у залі знають, що Зеленський - пустоголове опудало. Що про себе думає Зеленський? Якщо він справді думає, що може ляпнути щось розумне - ну це ж просто смішно. Який сенс цього дійства ? - слухати невігласа...
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19.08.2024 23:11
+13
По два посли назначить?

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19.08.2024 23:20
+8
До потужності і незламності додається стійкість
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19.08.2024 23:16
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Стоїть ця дірка від бубліка на сцені - і намагається щось варнякати. Глядачі у залі знають, що Зеленський - пустоголове опудало. Що про себе думає Зеленський? Якщо він справді думає, що може ляпнути щось розумне - ну це ж просто смішно. Який сенс цього дійства ? - слухати невігласа...
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19.08.2024 23:11 Відповісти
.
Не задавайте питань, відповідей на котрі не хочете почути. (с)
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19.08.2024 23:18 Відповісти
Насправді питання риторичне. Але. Рано чи пізно "слухачам" Зеленського має набриднути вбивати час на його пустопорожні ляпання, або тупе зачитування папірців.
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19.08.2024 23:22 Відповісти
Не факт. Деякі "особливо обдаровані особини" "із числа 73%" ще й досі в то-во вірують...
І нема на то ради!
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19.08.2024 23:33 Відповісти
Якби ти, курвій сину, посилив присутність здорового глузду у своїй макітрі...
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19.08.2024 23:15 Відповісти
До потужності і незламності додається стійкість
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19.08.2024 23:16 Відповісти
потужність-це дві дорожки аргентинської "муки",незламність-це передоз,коли "Літаки летять-будем всіх бомбіть",стійкість-це коли дуже хочеться,а Андрій Борисович не дає,простіше-ломка
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19.08.2024 23:34 Відповісти
По два посли назначить?

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19.08.2024 23:20 Відповісти

Такий розумний, що аж страшно!
...А от цікаво: череп йому не тисне?
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20.08.2024 01:03 Відповісти
енергія з нього так виривається
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19.08.2024 23:41 Відповісти
Усе залежить від того, яким був "порошок"...
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20.08.2024 01:04 Відповісти
И почему на ум приходит Голохвастов с лаврской колокольней?
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19.08.2024 23:42 Відповісти
"...Україна готова долучитися до відповідних процесів як донор безпеки й захисник міжнародного порядку",-

мова йде про ту саму Україну, що цілком залежить від іноземців у питанні власного захисту?
Краще б гімно-командувач розповів, чому він третій рік пропозиції корейських виробників зброї "динамить"?
Тут так просто фонтанує брехнею, а як стосовно закупівлі корейської зброї та амуніції для ЗСУ, то одразу язик у дупі. Це у нього щось по Фрейду?
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19.08.2024 23:43 Відповісти
ви медкомісію цього року проходили?
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19.08.2024 23:54 Відповісти
Пан Тарас тут базує https://t.me/Chornovil_official/21586
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20.08.2024 00:37 Відповісти
 
 