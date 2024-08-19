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Новини
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Є чергове поповнення обмінного фонду на Курщині: Зеленський заслухав доповідь Сирського

Володимир Зеленський заслухав доповідь Олександра Сирського щодо Курщини

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Перш за все фронтова ситуація і наші заходи контролю над нею. Тривають важкі бої на Покровському напрямку, захист Торецька. Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта. Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті", - йдеться в повідомленні.

Сирський доповів щодо нових деталей операції в Курській області.

"Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави. Обговорили з Головкомом і деякі аспекти нашої ракетної програми. Дякую всім, хто працює для України саме в цьому – у розробці та виробництві ракет", - підсумував Зеленський.

Читайте: Наступ України на Курщину не змінює антиескалаційну позицію Заходу, - МВС Польщі

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Сирський Олександр (601) Курськ (1098)


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Топ коментарі
+8
А на донеччині ,що спитав у Сирського ?
Теж перемоги ?
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19.08.2024 13:07
+5
Все в Гудок.
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19.08.2024 13:09
+5
А на донеччині жопа
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19.08.2024 13:38
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А на донеччині ,що спитав у Сирського ?
Теж перемоги ?
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19.08.2024 13:07 Відповісти
А на донеччині жопа
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19.08.2024 13:38 Відповісти
Все в Гудок.
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19.08.2024 13:09 Відповісти
Достигаем поставленных целей.

Загадочный, ****. Как его кацапский тёзка. У того всё по плану идёт и чем бы СВО не закончилась - значит так и было задумано. И у этого так же - всё по плану.
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19.08.2024 13:21 Відповісти
Ніякий не загадочний,якщо все про нього знають,пишуть,говорять і...повне терпилово.
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19.08.2024 15:43 Відповісти
уже нема куди складивать
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19.08.2024 13:41 Відповісти
Поповнення є,а території втрачаєм.
Якщо гіпотетично уявити,що пуйло забере країну,то він взагалі майже всіх полонених віддасть,яких будуть тримати на контролі вже "свої",по аналогії з Червінським.
Хіба це варіант?
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19.08.2024 13:47 Відповісти
А Курвська обл тобi шо не Поповнення ?
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19.08.2024 14:19 Відповісти
Поповнення чого?
Ось наріка-то було би що.
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19.08.2024 15:38 Відповісти
На кого б цього нарка поміняти.
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19.08.2024 15:26 Відповісти
Один полонений - 10 000 грн. витрат на місяць.
Мінімальна пенсія - 2 980 грн.

Зараз набрали купу строковиків, які рашка не дуже охоче обмінює, а тому термін їх перебування у нас в полоні практично необмежений.

Загалом полонених вже перевалило за 2 000, тепер прості розрахунки:
2 000 х 10 000 грн. = 20 000 000

Далі, якщо хоча б половину вдасться спихнути в рашку і обміняти, то це мінус 10 000 000. Тому при самому шикарному варіанті, ми повісили собі на шию ще як мініму мінус 10 000 000 грн. щомісяця з бюджету. І це при тому, що вже тихенько починаються розказувати, що бюджетникам в грудні замість зарплати буде тільки "дякую" від держави, бо кошти підуть на зарплату солдатам.

Це воістину потужно, прям так потужно, що вже аж потужністю скоро Європу завалить
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19.08.2024 15:45 Відповісти
Курская волость ? Да забирайте
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19.08.2024 16:12 Відповісти
Кому шо, а гундосому чму "поповнення обмінного фонду"
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19.08.2024 16:24 Відповісти
А засуджених до страти АЗОВЦІВ...вже нема діла...
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19.08.2024 22:00 Відповісти
Клоун та фокусник! Гнида!
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19.08.2024 22:25 Відповісти
 
 