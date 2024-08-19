Є чергове поповнення обмінного фонду на Курщині: Зеленський заслухав доповідь Сирського

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Перш за все фронтова ситуація і наші заходи контролю над нею. Тривають важкі бої на Покровському напрямку, захист Торецька. Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта. Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті", - йдеться в повідомленні.

Сирський доповів щодо нових деталей операції в Курській області.

"Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави. Обговорили з Головкомом і деякі аспекти нашої ракетної програми. Дякую всім, хто працює для України саме в цьому – у розробці та виробництві ракет", - підсумував Зеленський.

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