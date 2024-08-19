Є чергове поповнення обмінного фонду на Курщині: Зеленський заслухав доповідь Сирського
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Перш за все фронтова ситуація і наші заходи контролю над нею. Тривають важкі бої на Покровському напрямку, захист Торецька. Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта. Працюємо над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті", - йдеться в повідомленні.
Сирський доповів щодо нових деталей операції в Курській області.
"Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави. Обговорили з Головкомом і деякі аспекти нашої ракетної програми. Дякую всім, хто працює для України саме в цьому – у розробці та виробництві ракет", - підсумував Зеленський.
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Теж перемоги ?
Загадочный, ****. Как его кацапский тёзка. У того всё по плану идёт и чем бы СВО не закончилась - значит так и было задумано. И у этого так же - всё по плану.
Якщо гіпотетично уявити,що пуйло забере країну,то він взагалі майже всіх полонених віддасть,яких будуть тримати на контролі вже "свої",по аналогії з Червінським.
Хіба це варіант?
Ось наріка-то було би що.
Мінімальна пенсія - 2 980 грн.
Зараз набрали купу строковиків, які рашка не дуже охоче обмінює, а тому термін їх перебування у нас в полоні практично необмежений.
Загалом полонених вже перевалило за 2 000, тепер прості розрахунки:
2 000 х 10 000 грн. = 20 000 000
Далі, якщо хоча б половину вдасться спихнути в рашку і обміняти, то це мінус 10 000 000. Тому при самому шикарному варіанті, ми повісили собі на шию ще як мініму мінус 10 000 000 грн. щомісяця з бюджету. І це при тому, що вже тихенько починаються розказувати, що бюджетникам в грудні замість зарплати буде тільки "дякую" від держави, бо кошти підуть на зарплату солдатам.
Це воістину потужно, прям так потужно, що вже аж потужністю скоро Європу завалить