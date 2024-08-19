РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9804 посетителя онлайн
Новости
4 564 18

Есть очередное пополнение обменного фонда на Курщине: Зеленский заслушал доклад Сырского

Володимир Зеленський заслухав доповідь Олександра Сирського щодо Курщини

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего фронтовая ситуация и наши меры контроля над ней. Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, защита Торецка. Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта. Работаем над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте", - говорится в сообщении.

Сырский доложил о новых деталях операции в Курской области.

"Достигаем поставленных целей. На утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства. Обсудили с Главкомом и некоторые аспекты нашей ракетной программы. Спасибо всем, кто работает для Украины именно в этом - в разработке и производстве ракет", - подытожил Зеленский.

Смотрите также: Продвижение в Курской области РФ по некоторым направлениям составляет от 1 до 3 км, - Сырский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Александр Сырский (580) Курск (1087)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
А на донеччині ,що спитав у Сирського ?
Теж перемоги ?
показать весь комментарий
19.08.2024 13:07
+5
Все в Гудок.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:09
+5
А на донеччині жопа
показать весь комментарий
19.08.2024 13:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А на донеччині ,що спитав у Сирського ?
Теж перемоги ?
показать весь комментарий
19.08.2024 13:07 Ответить
А на донеччині жопа
показать весь комментарий
19.08.2024 13:38 Ответить
Все в Гудок.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:09 Ответить
Достигаем поставленных целей.

Загадочный, ****. Как его кацапский тёзка. У того всё по плану идёт и чем бы СВО не закончилась - значит так и было задумано. И у этого так же - всё по плану.
показать весь комментарий
19.08.2024 13:21 Ответить
Ніякий не загадочний,якщо все про нього знають,пишуть,говорять і...повне терпилово.
показать весь комментарий
19.08.2024 15:43 Ответить
уже нема куди складивать
показать весь комментарий
19.08.2024 13:41 Ответить
Поповнення є,а території втрачаєм.
Якщо гіпотетично уявити,що пуйло забере країну,то він взагалі майже всіх полонених віддасть,яких будуть тримати на контролі вже "свої",по аналогії з Червінським.
Хіба це варіант?
показать весь комментарий
19.08.2024 13:47 Ответить
А Курвська обл тобi шо не Поповнення ?
показать весь комментарий
19.08.2024 14:19 Ответить
Поповнення чого?
Ось наріка-то було би що.
показать весь комментарий
19.08.2024 15:38 Ответить
На кого б цього нарка поміняти.
показать весь комментарий
19.08.2024 15:26 Ответить
Один полонений - 10 000 грн. витрат на місяць.
Мінімальна пенсія - 2 980 грн.

Зараз набрали купу строковиків, які рашка не дуже охоче обмінює, а тому термін їх перебування у нас в полоні практично необмежений.

Загалом полонених вже перевалило за 2 000, тепер прості розрахунки:
2 000 х 10 000 грн. = 20 000 000

Далі, якщо хоча б половину вдасться спихнути в рашку і обміняти, то це мінус 10 000 000. Тому при самому шикарному варіанті, ми повісили собі на шию ще як мініму мінус 10 000 000 грн. щомісяця з бюджету. І це при тому, що вже тихенько починаються розказувати, що бюджетникам в грудні замість зарплати буде тільки "дякую" від держави, бо кошти підуть на зарплату солдатам.

Це воістину потужно, прям так потужно, що вже аж потужністю скоро Європу завалить
показать весь комментарий
19.08.2024 15:45 Ответить
Курская волость ? Да забирайте
показать весь комментарий
19.08.2024 16:12 Ответить
Кому шо, а гундосому чму "поповнення обмінного фонду"
показать весь комментарий
19.08.2024 16:24 Ответить
А засуджених до страти АЗОВЦІВ...вже нема діла...
показать весь комментарий
19.08.2024 22:00 Ответить
Клоун та фокусник! Гнида!
показать весь комментарий
19.08.2024 22:25 Ответить
 
 