Есть очередное пополнение обменного фонда на Курщине: Зеленский заслушал доклад Сырского

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Прежде всего фронтовая ситуация и наши меры контроля над ней. Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, защита Торецка. Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта. Работаем над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте", - говорится в сообщении.

Сырский доложил о новых деталях операции в Курской области.

"Достигаем поставленных целей. На утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства. Обсудили с Главкомом и некоторые аспекты нашей ракетной программы. Спасибо всем, кто работает для Украины именно в этом - в разработке и производстве ракет", - подытожил Зеленский.

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