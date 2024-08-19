Есть очередное пополнение обменного фонда на Курщине: Зеленский заслушал доклад Сырского
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Прежде всего фронтовая ситуация и наши меры контроля над ней. Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, защита Торецка. Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта. Работаем над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров наших действий на фронте", - говорится в сообщении.
Сырский доложил о новых деталях операции в Курской области.
"Достигаем поставленных целей. На утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства. Обсудили с Главкомом и некоторые аспекты нашей ракетной программы. Спасибо всем, кто работает для Украины именно в этом - в разработке и производстве ракет", - подытожил Зеленский.
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Теж перемоги ?
Загадочный, ****. Как его кацапский тёзка. У того всё по плану идёт и чем бы СВО не закончилась - значит так и было задумано. И у этого так же - всё по плану.
Якщо гіпотетично уявити,що пуйло забере країну,то він взагалі майже всіх полонених віддасть,яких будуть тримати на контролі вже "свої",по аналогії з Червінським.
Хіба це варіант?
Ось наріка-то було би що.
Мінімальна пенсія - 2 980 грн.
Зараз набрали купу строковиків, які рашка не дуже охоче обмінює, а тому термін їх перебування у нас в полоні практично необмежений.
Загалом полонених вже перевалило за 2 000, тепер прості розрахунки:
2 000 х 10 000 грн. = 20 000 000
Далі, якщо хоча б половину вдасться спихнути в рашку і обміняти, то це мінус 10 000 000. Тому при самому шикарному варіанті, ми повісили собі на шию ще як мініму мінус 10 000 000 грн. щомісяця з бюджету. І це при тому, що вже тихенько починаються розказувати, що бюджетникам в грудні замість зарплати буде тільки "дякую" від держави, бо кошти підуть на зарплату солдатам.
Це воістину потужно, прям так потужно, що вже аж потужністю скоро Європу завалить