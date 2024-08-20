Зеленский провел совещание относительно водоснабжения Днепропетровщины и Николаевщины. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно обеспечения водой городов и громад Днепропетровщины.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Марганец, Никополь, Покров, другие города. Восстанавливаем водоснабжение. Работа ради этого происходила под постоянными ударами врага. Более трех сотен километров труб водопровода. Кривой Рог - с водой. Пополняются резервы" ,- говорится в сообщении.
По словам президента, также должен быть реализован проект по водообеспечению Николаевщины
"Это надо сделать максимально оперативно", - добавил глава государства.
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Але -- на ходу перевзуваються , з Інгульця.
Та й справді -- з Н.Одеси якихось 50 км, а от з Інгульця, по дорослому --150!
Можна вкрасти втричі більше!
Коли вже ви, зелена сволота , нажеретесь??
У Миколаєві ми 2,5 роки без води, натомість "локшини" від Кіма та Сенкевича вистачає, от тільки варити "локшину" води немає
вода з Ю.Буга не придатна для пиття лише як технічна.
Втім, я не сильний знавець, тільки так трохи в курсі.
Коли води не стало, Кім сказав, полагодити немає можливості, рашисти стріляють по рем. бригаді
Рашистів відігнали, а води немає, значить бреше Кім.
ось цього я ніяк не зрозумію.. Отже вода з Дніпра, куди 5 великих міст зливають каналізацію та відходи з заводів, придатна, а в Бузі, де до Миколаїва жодного крупного міста немає, непридатна. Цікаво...