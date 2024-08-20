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Зеленский провел совещание относительно водоснабжения Днепропетровщины и Николаевщины. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно обеспечения водой городов и громад Днепропетровщины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Марганец, Никополь, Покров, другие города. Восстанавливаем водоснабжение. Работа ради этого происходила под постоянными ударами врага. Более трех сотен километров труб водопровода. Кривой Рог - с водой. Пополняются резервы" ,- говорится в сообщении.

По словам президента, также должен быть реализован проект по водообеспечению Николаевщины

"Это надо сделать максимально оперативно", - добавил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Николаевская область (2124) Днепропетровская область (3948)


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Тепер тримайтесь там, Дніпропетровщино і то Миколаївщино.
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20.08.2024 10:36 Ответить
Вже вирішили будувати водогін з Н.Одеси до Миколаєва (Південний Буг)
Але -- на ходу перевзуваються , з Інгульця.
Та й справді -- з Н.Одеси якихось 50 км, а от з Інгульця, по дорослому --150!
Можна вкрасти втричі більше!
Коли вже ви, зелена сволота , нажеретесь??
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20.08.2024 11:02 Ответить
Вже повірив, пішов набирати воду з крана.
У Миколаєві ми 2,5 роки без води, натомість "локшини" від Кіма та Сенкевича вистачає, от тільки варити "локшину" води немає
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20.08.2024 11:27 Ответить
"У Миколаєві ми 2,5 роки без води," ось чого я ніяк не зрозумію.. перед самою війною був я у Миколаєві. Південний Буг чимала річка - що, невже води не вистачає?
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20.08.2024 12:51 Ответить
до війни ми брали воду з Дніпра, але раша знищила станцію перекачування, і частково пошкодила труби.
вода з Ю.Буга не придатна для пиття лише як технічна.
Втім, я не сильний знавець, тільки так трохи в курсі.
Коли води не стало, Кім сказав, полагодити немає можливості, рашисти стріляють по рем. бригаді
Рашистів відігнали, а води немає, значить бреше Кім.
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20.08.2024 13:16 Ответить
"вода з Ю.Буга не придатна для пиття лише як технічна."
ось цього я ніяк не зрозумію.. Отже вода з Дніпра, куди 5 великих міст зливають каналізацію та відходи з заводів, придатна, а в Бузі, де до Миколаїва жодного крупного міста немає, непридатна. Цікаво...
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20.08.2024 15:50 Ответить
Потужно, ой як дуже потужно і відразу після наради Боневтіка Просроченого, вода буде чиста, як роса і жоден зелений слугорига з його команди не вкраде і гривні.
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20.08.2024 11:36 Ответить
Яка гарна картинка і головне всі задоволені. А що могло відбутися, якби Найвєлічайший не провів таку нараду і не зкаслухав вічного грабителя криворожан Вілкула?
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20.08.2024 12:20 Ответить
 
 