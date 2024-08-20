Зеленский провел совещание относительно водоснабжения Днепропетровщины и Николаевщины. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел совещание относительно обеспечения водой городов и громад Днепропетровщины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Марганец, Никополь, Покров, другие города. Восстанавливаем водоснабжение. Работа ради этого происходила под постоянными ударами врага. Более трех сотен километров труб водопровода. Кривой Рог - с водой. Пополняются резервы" ,- говорится в сообщении.

По словам президента, также должен быть реализован проект по водообеспечению Николаевщины

"Это надо сделать максимально оперативно", - добавил глава государства.

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