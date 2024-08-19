Росіяни атакували прикордоння Сумщини FPV-дронами: двоє поранених

19 серпня російські війська атакували прикордоння Сумської області FPV-дронами. Двоє чоловіків дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Сумщини.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 19 серпня 2024 року близько 12:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Шосткинського району, за попередніми даними, FPV-дронами", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, унаслідок атаки двоє цивільних чоловіків, яким 44 та 47 років, дістали поранення.

Нагадаємо, для тих, хто хоче їхати у прикордонні населені пункти Сумської області, запроваджують систему перепусток.