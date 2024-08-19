Россияне атаковали приграничье Сумщины FPV-дронами: двое раненых
19 августа российские войска атаковали приграничье Сумской области FPV-дронами. Двое мужчин получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумщины.
Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
"По данным следствия, 19 августа 2024 года около 12:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буда Шосткинского района, по предварительным данным, FPV-дронами", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате атаки двое гражданских мужчин, которым 44 и 47 лет, получили ранения.
Напомним, для тех, кто хочет ехать в приграничные населенные пункты Сумской области, вводят систему пропусков.
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