Россияне атаковали приграничье Сумщины FPV-дронами: двое раненых

19 августа российские войска атаковали приграничье Сумской области FPV-дронами. Двое мужчин получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумщины.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 19 августа 2024 года около 12:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру г. Середина-Буда Шосткинского района, по предварительным данным, FPV-дронами", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в результате атаки двое гражданских мужчин, которым 44 и 47 лет, получили ранения.

Напомним, для тех, кто хочет ехать в приграничные населенные пункты Сумской области, вводят систему пропусков.