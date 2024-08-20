Рашисти атакували FPV-дроном цивільну автівку на Харківщині: Загинув чоловік, є поранені

Російські окупанти атакували Козачу Лопань на Харківщині FPV-дроном.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 10:50 загарбники вдарили дроном по цивільній автівці. Від отриманих травм загинув 64-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок атаки поранено місцевого жителя та працівників Дергачівської міськради. Їм надали допомогу на місці.

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