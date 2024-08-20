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Новости Война
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Рашисты атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль на Харьковщине: Погиб мужчина, есть раненые

Рашисти атакули Козачу Лопань FPV-дроном: Загинув чоловік

Российские оккупанты атаковали Казачью Лопань на Харьковщине FPV-дроном.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Около 10:50 захватчики ударили дроном по гражданской машине. От полученных травм погиб 64-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Также в результате атаки ранены местный житель и работники Дергачевского горсовета. Им оказали помощь на месте.

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Автор: 

обстрел (27016) Харьковщина (5577)


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