Рашисты атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль на Харьковщине: Погиб мужчина, есть раненые
Российские оккупанты атаковали Казачью Лопань на Харьковщине FPV-дроном.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Около 10:50 захватчики ударили дроном по гражданской машине. От полученных травм погиб 64-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Также в результате атаки ранены местный житель и работники Дергачевского горсовета. Им оказали помощь на месте.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль