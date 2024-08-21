Обстріл окупантами Козачої Лопані: З-під завалів урятували жінку. ФОТОрепортаж
Рятувальники дістали постраждалу жінку з-під завалів на місці російського удару в Козачій Лопані на Харківщині.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"З-під завалів рятувальники деблокували жінку, вона отримала легкі ушкодження.
Рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли в Нацполіції, російські військові обстріляли селище Козача Лопань з артилерії.
Унаслідок обстрілу пошкоджена будівля сільської ради, цивільний автомобіль, приватні домоволодіння.
Також поліцейські показали наслідки атаки РФ.
Нагадаємо, сьогодні близько 12:25 російські війська вдарили по Козачій Лопані на Харківщині. Повідомлялося, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. Попередньо під завалами перебуває троє людей.
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