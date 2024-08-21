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Обстріл окупантами Козачої Лопані: З-під завалів урятували жінку. ФОТОрепортаж

Рятувальники дістали постраждалу жінку з-під завалів на місці російського удару в Козачій Лопані на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"З-під завалів рятувальники деблокували жінку, вона отримала легкі ушкодження.
Рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині 1 загиблий і двоє травмованих, на Сумщині - 1 людина загинула і двоє поранених

Удар по Козачій Лопані 21 серпня

Як розповіли в Нацполіції, російські військові обстріляли селище Козача Лопань з артилерії.

Унаслідок обстрілу пошкоджена будівля сільської ради, цивільний автомобіль, приватні домоволодіння.

Також поліцейські показали наслідки атаки РФ.

Удар по Козачій Лопані 21 серпня
Удар по Козачій Лопані 21 серпня
Удар по Козачій Лопані 21 серпня
Удар по Козачій Лопані 21 серпня
Удар по Козачій Лопані 21 серпня

Нагадаємо, сьогодні близько 12:25 російські війська вдарили по Козачій Лопані на Харківщині. Повідомлялося, що внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. Попередньо під завалами перебуває троє людей.

Автор: 

обстріл (28428) Харківщина (6054)


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