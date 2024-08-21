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РФ обстріляла Козачу Лопань на Харківщині: Пошкоджено будівлю сільради, під завалами 3 особи (оновлено)

Рашисти вдарили по Козачій Лопані

Російські війська вдарили по Козачій Лопані на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА.

Окупанти атакували село близько 12:25. 

"Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. Попередньо: під завалами знаходяться троє людей.

На місці працюють всі профільні служби. Є загроза повторних ударів!" - йдеться в повідомленні.

Глава Дергачівської МВА Задоренко згодом повідомив, що окупанти завдали двох ударів по адмінбудівлі Козачолопанського старостинського округу між 12:30 та 13:00. У результаті стався частковий обвал будівлі, зокрема і підвального приміщення, де у цей час знаходились староста Людмила Вакуленко, працівники старостату та місцеві мешканці.

"Наразі під завалами попередньо перебувають троє жінок, які працювали на громадських і суспільно-корисних роботах на базі старостату. Стан їхнього здоров’я невідомий. Рятувальники ДСНС намагаються якомога швидше дістати людей з-під завалів, однак пошуко-рятувальні роботи ускладнюються активністю ворожих дронів та загрозою повторних обстрілів", - додав він.

Читайте: Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині 1 загиблий і двоє травмованих, на Сумщині - 1 людина загинула і двоє поранених

Автор: 

обстріл (28156) Харківщина (6054)


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21.08.2024 13:55 Відповісти
 
 