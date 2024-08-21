РФ обстреляла Казачью Лопань на Харьковщине: Повреждено здание сельсовета, под завалами 3 человека (обновлено)
Российские войска ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА.
Оккупанты атаковали село около 12:25.
"В результате обстрела повреждено здание сельского совета. Предварительно: под завалами находятся три человека.
На месте работают все профильные службы. Есть угроза повторных ударов!" - говорится в сообщении.
Глава Дергачевской ГВА Задоренко позже сообщил, что оккупанты нанесли два удара по админзданию Казачелопанского старостинского округа между 12:30 и 13:00. В результате произошел частичный обвал здания, в том числе подвального помещения, где в это время находились староста Людмила Вакуленко, работники старостата и местные жители.
"Сейчас под завалами предварительно находятся три женщины, работавшие на общественных и общественно-полезных работах на базе старостата. Состояние их здоровья неизвестно. Спасатели ГСЧС пытаются как можно быстрее достать людей из-под завалов, однако поиско-спасательные работы осложняются активностью вражеских дронов" и угрозой повторных обстрелов", – добавил он.
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