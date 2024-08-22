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Минулої доби окупанти масовано обстріляли Харківську область, є постраждалі. Знищені дві сільради та десятки будинків

Харківщина

Вночі 22 серпня російські військові обстріляли населені пункти Куп'янського району, є постраждалі. За добу по цивільній інфраструктурі Харківській області ворог застосував чотири ракети Х-35, сім FPV-дронів, 1 Іскандер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом ночі 22 серпня під ворожим вогнем перебували 2 населені пункти Куп'янського району . Ворог двічі обстріляв села Гетьманівка та Одрадне. Внаслідок російських ударів у селі Гетьманівка горіли приватні будинки, нежитлова будівля, обʼєкти соціальної інфраструктури. Постраждали  чоловік та жінка.

У селі Одрадне  горіла будівля Шевченківської селищної ради, внаслідок масованого ракетного обстрілу та БПЛА "Шахед" пошкоджено будівлю Шевченківського аграрного ліцею.

Протягом 21 серпня росіяни завдали ударів по низці населених пунктів Харківщини:

  • внаслідок обстрілу ракетою Х-35 у селі Кам'янка пошкоджено автівку.
  • у Куп'янську пошкоджено приватний будинок, паркан, гараж.
  • росіяни обстріляли с. Петрівка. Горіла трава, дерева, очерет, 14 житлових будинків, 8 господарчих споруд, гараж та автомобіль.

У селі Козача Лопань з-під завалів врятували жінку.

Також протягом 21 серпня ворог обстріляв села  Піски Радьківські, Нечволодівка, Шийківка та Ізюмське.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ обстріляла Козачу Лопань на Харківщині: Пошкоджено будівлю сільради, під завалами 3 особи (оновлено)

Автор: 

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Дві сільради,чи будівлі сільрад?
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22.08.2024 09:50 Відповісти
 
 