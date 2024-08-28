Рашисти вдарили КАБом по Куп’янську: Вже відомо про вісьмох постраждалих (оновлено)
Російські загарбники вдарили КАБом по центру Куп'янська на Харківщині.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Наразі відомо про трьох поранених. Також пошкоджено приміщення міської адміністрації.
Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим.
Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Куп’янську збільшилася до восьми людей.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль