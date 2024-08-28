Последствия ракетного удара РФ по Изюму. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вчера вечером войска РФ нанесли удары двумя ракетами Х-59 по Изюму Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, 27 августа в 21:50 оккупанты обстреляли город Изюм. Одна ракета попала по территории местного хлебокомбината. Вторая попала в частное домовладение. Повреждены 15 прилегающих к местам прилетов домов. Пострадало 12 гражданских лиц, среди которых пятеро детей в возрасте от 3 до 16 лет. У одного ребенка легкие порезы, у других - острая реакция на стресс.
На местах событий работали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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