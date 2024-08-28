Наслідки ракетного удару РФ по Ізюму. ФОТОрепортаж
Вчора ввечері війська РФ завдали удари двома ракетами Х-59 по Ізюму Харківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, 27 серпня о 21:50 окупанти обстріляли місто Ізюм. Одна ракета влучила по території місцевого хлібокомбінату. Друга поцілила у приватне домоволодіння. Пошкоджено 15 прилеглих до місць прильотів будинків. Постраждало 12 цивільних осіб, серед яких п’ятеро дітей віком від 3 до 16 років. В однієї дитини легкі порізи, в інших – гостра реакція на стрес.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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