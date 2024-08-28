УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5204 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
2 534 0

Наслідки ракетного удару РФ по Ізюму. ФОТОрепортаж

Вчора ввечері війська РФ завдали удари двома ракетами Х-59 по Ізюму Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, 27 серпня о 21:50 окупанти обстріляли місто Ізюм. Одна ракета влучила по території місцевого хлібокомбінату. Друга поцілила у приватне домоволодіння. Пошкоджено 15 прилеглих до місць прильотів будинків. Постраждало 12 цивільних осіб, серед яких п’ятеро дітей віком від 3 до 16 років. В однієї дитини легкі порізи, в інших – гостра реакція на стрес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли із РСЗВ "Торнадо" Ізюм: 12 людей постраждали, серед них - діти

Наслідки обстрілу Ізюму
Наслідки обстрілу Ізюму
Наслідки обстрілу Ізюму
Наслідки обстрілу Ізюму

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054) Ізюм (331)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 