Наслідки ракетного удару РФ по Ізюму. ФОТОрепортаж

Вчора ввечері війська РФ завдали удари двома ракетами Х-59 по Ізюму Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, 27 серпня о 21:50 окупанти обстріляли місто Ізюм. Одна ракета влучила по території місцевого хлібокомбінату. Друга поцілила у приватне домоволодіння. Пошкоджено 15 прилеглих до місць прильотів будинків. Постраждало 12 цивільних осіб, серед яких п’ятеро дітей віком від 3 до 16 років. В однієї дитини легкі порізи, в інших – гостра реакція на стрес.

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На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.