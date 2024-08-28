Війська РФ обстріляли із РСЗВ "Торнадо" Ізюм: 12 людей постраждали, серед них - діти
Напередодні близько 22:00 години російські окупанти вдарили по м. Ізюм на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, окупанти використали дальнє РСЗВ "Торнадо".
Наслідки атаки
За словами Синєгубова, пошкоджено будинки та хлібопекарське підприємство.
Також зазначається, що постраждали 12 людей, серед них - 5 дітей.
Правоохоронці фіксують наслідки ворожих злочинів.
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