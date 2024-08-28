Війська РФ обстріляли із РСЗВ "Торнадо" Ізюм: 12 людей постраждали, серед них - діти

Напередодні близько 22:00 години російські окупанти вдарили по м. Ізюм на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, окупанти використали дальнє РСЗВ "Торнадо".

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Наслідки атаки

За словами Синєгубова, пошкоджено будинки та хлібопекарське підприємство.

Також зазначається, що постраждали 12 людей, серед них - 5 дітей.

Правоохоронці фіксують наслідки ворожих злочинів.