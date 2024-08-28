Войска РФ обстреляли из РСЗО "Торнадо" Изюм: 12 человек пострадали, среди них - дети

Накануне около 22:00 часов российские оккупанты ударили по г. Изюму на Харьковщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, оккупанты использовали дальнее РСЗО "Торнадо".

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Последствия атаки

По словам Синегубова, повреждены дома и хлебопекарное предприятие.

Также отмечается, что пострадали 12 человек, среди них - 5 детей.

Правоохранители фиксируют последствия преступлений врага.