Оккупанты обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине, пострадал мужчина

Вечером во вторник, 27 августа, российские захватчики обстреляли пограничный поселок Казачья Лопань, что на Харьковщине. Пострадал мужчина.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Задоренко, россияне обстреляли поселок около 18:30. Пострадал 42-летний мужчина. Медики скорой оказали мужчине помощь на месте. Сейчас его жизни и здоровью угрозы нет.

Также из-за вражеского обстрела были повреждены частные дома.

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