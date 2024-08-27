Оккупанты обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине, пострадал мужчина
Вечером во вторник, 27 августа, российские захватчики обстреляли пограничный поселок Казачья Лопань, что на Харьковщине. Пострадал мужчина.
Об этом сообщил в Telegram руководитель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Задоренко, россияне обстреляли поселок около 18:30. Пострадал 42-летний мужчина. Медики скорой оказали мужчине помощь на месте. Сейчас его жизни и здоровью угрозы нет.
Также из-за вражеского обстрела были повреждены частные дома.
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