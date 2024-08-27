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Новости Война
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Оккупанты обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине, пострадал мужчина

Окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, постраждав чоловік

Вечером во вторник, 27 августа, российские захватчики обстреляли пограничный поселок Казачья Лопань, что на Харьковщине. Пострадал мужчина.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Задоренко, россияне обстреляли поселок около 18:30. Пострадал 42-летний мужчина. Медики скорой оказали мужчине помощь на месте. Сейчас его жизни и здоровью угрозы нет.

Также из-за вражеского обстрела были повреждены частные дома.

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Автор: 

обстрел (26975) Харьковщина (5577)


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