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Новини Війна
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Окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, постраждав чоловік

Окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, постраждав чоловік

Ввечері вівторка, 27 серпня, російські загарбники обстріляли прикордонне селище Козача Лопань, що на Харківщині. Постраждав чоловік.

Про це повідомив у Telegram керівник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Задоренка, росіяни обстріляли селище близько 18:30. Постраждав 42-річний чоловік. Медики швидкої надали чоловікові допомогу на місці. Наразі його життю та здоров'ю загрози немає.

Також через ворожий обстріл було пошкоджено приватні будинки.

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Автор: 

обстріл (28296) Харківщина (6054)


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