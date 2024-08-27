Окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, постраждав чоловік

Ввечері вівторка, 27 серпня, російські загарбники обстріляли прикордонне селище Козача Лопань, що на Харківщині. Постраждав чоловік.

Про це повідомив у Telegram керівник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Задоренка, росіяни обстріляли селище близько 18:30. Постраждав 42-річний чоловік. Медики швидкої надали чоловікові допомогу на місці. Наразі його життю та здоров'ю загрози немає.

Також через ворожий обстріл було пошкоджено приватні будинки.

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