Окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, постраждав чоловік
Ввечері вівторка, 27 серпня, російські загарбники обстріляли прикордонне селище Козача Лопань, що на Харківщині. Постраждав чоловік.
Про це повідомив у Telegram керівник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Задоренка, росіяни обстріляли селище близько 18:30. Постраждав 42-річний чоловік. Медики швидкої надали чоловікові допомогу на місці. Наразі його життю та здоров'ю загрози немає.
Також через ворожий обстріл було пошкоджено приватні будинки.
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