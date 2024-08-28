Наслідки удару РФ по Куп’янську: Уже 16 постраждалих, зокрема п’ятеро поліцейських, пошкоджено будинки, адмінбудівлі та магазини. ФОТОрепортаж

Сьогодні російські війська вдарили по м. Куп’янськ на Харківщині, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про наслідки удару розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що кількість постраждалих від ворожого удару у Куп’янську зросла до дванадцяти людей.





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Унаслідок обстрілу пошкодженно 898 вікон у житлових будинках, 95 вікон в приміщенні суду. Пошкоджені інші адмінбудівлі, магазини, інша цивільна інфраструктура.





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Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, станом на 19:05 кількість постраждалих у Куп’янську зросла до 14 людей, серед них троє поліцейських.

Повідомляється, що збройні сили РФ завдали авіаційного удару по місту близько 16:00.

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"Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, війська РФ завдали удару по місту ФАБ-500 з УМПК", - розповіли в прокуратурі.

Станом на 21:45 кількість постраждалих зросла до 16 людей: по медичну допомогу звернулись ще двоє співробітників поліції.







