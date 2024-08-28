Очне навчання школярів можна запровадити лише в одному районі Харківщини, - Синєгубов

Лише в Красноградському районі Харківської області, який не входить до зони можливих бойових дій, можна організувати офлайн-навчання. Школи мають відповідати певним критеріям.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо офлайн-навчання у громадах, що не перебувають на території можливих бойових дій. Сьогодні Рада оборони Харківської області дала дозвіл органам місцевого самоврядування громад, що не перебувають на території можливих бойових дій, самостійно ухвалювати рішення про форму навчання школярів", - зазначив він.

Наразі організувати офлайн-навчання можна лише в Красноградському районі. Однак для цього треба:

Рішення педагогічної ради закладу освіти;

Згода батьків здобувачів освіти;

Наявність у школі об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту.

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"Таким чином, у Красноградському районі, де не передбачено зони можливих бойових дій, можна ухвалювати рішення про очне навчання за умови дотримання зазначених вимог", - додав очільник ОВА.

Раніше повідомлялося, що з вересня у школах дисципліну "Захист України" викладатимуть по-новому: Міністерство освіти затвердило оновлену навчальну програму.