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З вересня 2025 року Міносвіти вимагатиме, щоб учні-ВПО ходили до місцевих шкіл, - Лісовий

З вересня 2025 року Міносвіти вимагатиме, щоб учні-ВПО ходили до місцевих шкіл, - Лісовий

Цьогоріч учні, які є внутрішніми переселенцями, ще можуть продовжувати навчання у онлайн форматі. Однак з 1 вересня 2025 року Міносвіти зобов’яже учнів-ВПО відвідувати місцеві школи.

Про це на конференції "Серпнева 2024" розповів очільник Міністерства освіти Оксен Лісовий, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, цьогоріч школярі-ВПО ще можуть продовжувати навчання у онлайн форматі.

"Ще рік онлайну - це доволі важко. Ті втрати, які дитина несе через цю несвідому позицію за умови, якщо є можливість навчатись офлайн, вони будуть дорого коштувати і особистості, і всій родині, і всій нашій країні", - сказав Лісовий.

Читайте також: Минулого навчального року 960 тис. українських дітей навчалися онлайн, - МОН

Водночас він закликав батьків розглядати будь-які можливості, де їхні діти можуть безпечно навчатися очно.

Окрім цього, очільник відомства повідомив, що вже з 1 вересня 2025 року Міносвіти буде "достатньо жорстко вимагати повного виходу всіх дітей (на навчання, - ред.) за місцем перебування".

Читайте також: Понад пів мільйона дітей в Україні навчаються дистанційно, - Лісовий

Автор: 

діти (5052) Міносвіти (1411) навчання (575) Лісовий Оксен (83) ВПО (74)


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Топ коментарі
+9
Він - така сама нездара, як і уся "Зелена" влада. Воно дебільне, якщо думає, що якщо "онлайн" це дистанційно, БЕЗ відвідування школи, то "офлайн" - це ІЗ відвідуванням школи! Придурок!!! "Офлайн" означає взагалі БЕЗ ЗВ'ЯЗКУ, тобто, в принципі, без процесу навчання! ***************!
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27.08.2024 23:26
+7
Ось так після 2,5 років повномасштабної війни ти так звертаєшся до військового який в 2022 році добровольцем пішов захищати Незалежність України, га рашист ?
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27.08.2024 23:54
+7
Многие пошли защищать,многие погибли,многие дома 2 года не видели,а только вот один в министры выбился,рецептик не подскажете -как? Вы бы подноготной его и его папаши поинтересовались(кто с кем трёт и все дела),весьма любопытно.
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28.08.2024 00:48
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Лісовий, а не пiшов би ти лiсом? Ти гарантуеш дiтям абсолютну безпеку?
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27.08.2024 23:09 Відповісти
Ось так після 2,5 років повномасштабної війни ти так звертаєшся до військового який в 2022 році добровольцем пішов захищати Незалежність України, га рашист ?
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27.08.2024 23:54 Відповісти
Многие пошли защищать,многие погибли,многие дома 2 года не видели,а только вот один в министры выбился,рецептик не подскажете -как? Вы бы подноготной его и его папаши поинтересовались(кто с кем трёт и все дела),весьма любопытно.
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28.08.2024 00:48 Відповісти
Ученье - свет, а неученье - чуть свет и на работу. )
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27.08.2024 23:11 Відповісти
Це що за *****? Для чого і кому надавати у відповідальність за цей навчальний рік сотень тисяч українських учнів? СБУ, де ви, ***?!!
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27.08.2024 23:15 Відповісти
Він - така сама нездара, як і уся "Зелена" влада. Воно дебільне, якщо думає, що якщо "онлайн" це дистанційно, БЕЗ відвідування школи, то "офлайн" - це ІЗ відвідуванням школи! Придурок!!! "Офлайн" означає взагалі БЕЗ ЗВ'ЯЗКУ, тобто, в принципі, без процесу навчання! ***************!
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27.08.2024 23:26 Відповісти
Мало Охмадета,дбл?!!!
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28.08.2024 03:02 Відповісти
Здається ви не почули. Діти мають ходити до звичайної школи. І разом з місцевими дітьми. Якщо буде загроза ніхто не залишить дітей впо у школі а місцевих виведе.
Інша справа що у західних областях місцеві спілкуються українською а ВПО здебільшого кацапською. Тому тут є коменти кацапською. Ну не хочуть вони вчити українську. І своїх дітей теж.
Як в анекдоті " Ти сматрі. Я живу здєся 10 лєт. А он єщо нє виучіл рускій язик"
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28.08.2024 09:03 Відповісти
А чому вони мають спілкуватись українською в повсякденні? Бо садок вишневий коло хати? Гулаг за вікнами гуде?
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28.08.2024 10:22 Відповісти
Бо живуть в Україні а не в якомусь мухосранську на болотах. Тому мабуть і вбивають Фаріон. Читай попереднє повідомлення. В Німеччині вже навпаки . З німцями спілкуються в побуті німецькою, а в крамницях, лікарнях, навіть подекуди в школі кацапською. Це і є сарана . Може тобі краще в рашу?
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28.08.2024 10:41 Відповісти
Я би не віддала свою дитину в першу чергу із-за цькування.
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28.08.2024 13:07 Відповісти
Це все робиться для подальшого закриття шкіл, які працюють у прифронтових та окупованих територіях. Якщо школи закриють буде збережено бюджетні кошти і потім їх ніколи не відкриють. А відомо, поки існує школа в місті або селі -воно існує. Так і з учителями буде. Їх переведуть у резерв, який потім швиденько анулюють, бо не буде коштів їх тримати. Запропонують варіант десь в селі, не переїдеш, звільнять. Тому ще велика кількість педагогічних працівників з числа ВПО буде змушена піти з професії, бо треба якось існувати. Вони знищують освіту свідомо! Бо неуками краще маніпулювати!
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28.08.2024 16:55 Відповісти
 
 