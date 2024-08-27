З вересня 2025 року Міносвіти вимагатиме, щоб учні-ВПО ходили до місцевих шкіл, - Лісовий
Цьогоріч учні, які є внутрішніми переселенцями, ще можуть продовжувати навчання у онлайн форматі. Однак з 1 вересня 2025 року Міносвіти зобов’яже учнів-ВПО відвідувати місцеві школи.
Про це на конференції "Серпнева 2024" розповів очільник Міністерства освіти Оксен Лісовий, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, цьогоріч школярі-ВПО ще можуть продовжувати навчання у онлайн форматі.
"Ще рік онлайну - це доволі важко. Ті втрати, які дитина несе через цю несвідому позицію за умови, якщо є можливість навчатись офлайн, вони будуть дорого коштувати і особистості, і всій родині, і всій нашій країні", - сказав Лісовий.
Водночас він закликав батьків розглядати будь-які можливості, де їхні діти можуть безпечно навчатися очно.
Окрім цього, очільник відомства повідомив, що вже з 1 вересня 2025 року Міносвіти буде "достатньо жорстко вимагати повного виходу всіх дітей (на навчання, - ред.) за місцем перебування".
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Інша справа що у західних областях місцеві спілкуються українською а ВПО здебільшого кацапською. Тому тут є коменти кацапською. Ну не хочуть вони вчити українську. І своїх дітей теж.
Як в анекдоті " Ти сматрі. Я живу здєся 10 лєт. А он єщо нє виучіл рускій язик"