Минулого навчального року 960 тис. українських дітей навчалися онлайн, - МОН
Станом на кінець минулого навчального року близько мільйона українських дітей навчалися онлайн.
Про це сказав перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на завершення навчального року, попередньо 600 тисяч дітей перебували в онлайн освіті, 390 тисяч перебували в онлайн освіті за кордоном. Тобто біля мільйона дітей не знаходяться в системі офлайн освіти", - сказав Кудрявець.
Чиновник зазначив, що необхідно створювати умови для повернення цих дітей в очну освіту. За його словами, це комплекс політик, які стосуються насамперед інфраструктури.
"Два з половиною мільярда субвенцій виділено навесні, які були розподілені на 57 проєктів у прифронтових і прикордонних регіонах. І тиждень тому рішенням уряду було виділено додатково 5 мільярдів гривень на укриття", - додав заступник міністра.
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