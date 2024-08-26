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Минулого навчального року 960 тис. українських дітей навчалися онлайн, - МОН

школа,онлайн,освіта

Станом на кінець минулого навчального року близько мільйона українських дітей навчалися онлайн.

Про це сказав перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на завершення навчального року, попередньо 600 тисяч дітей перебували в онлайн освіті, 390 тисяч перебували в онлайн освіті за кордоном. Тобто біля мільйона дітей не знаходяться в системі офлайн освіти", - сказав Кудрявець.

Чиновник зазначив, що необхідно створювати умови для повернення цих дітей в очну освіту. За його словами, це комплекс політик, які стосуються насамперед інфраструктури.

"Два з половиною мільярда субвенцій виділено навесні, які були розподілені на 57 проєктів у прифронтових і прикордонних регіонах. І тиждень тому рішенням уряду було виділено додатково 5 мільярдів гривень на укриття", - додав заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти: Понад 80% українських шкіл мають генератори, але їх недостатньо для повноцінного навчання

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От так потім до лікарів попадають, які онлайн вчились )
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26.08.2024 18:00 Відповісти
так до лікарів зараз і в Європі онлайн попадають. а толку, що ти очник - родить речення не зміг. шо сказати хтів то?
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26.08.2024 19:33 Відповісти
Можете зрозуміліше сформулювати ваше запитання? Чи може просто проспіться?
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26.08.2024 19:56 Відповісти
бачиш, ти зі своєю очною освітою виходить такий самий баран, що і від дистанційників очикуєш.
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27.08.2024 08:03 Відповісти
Звідки така агресія озлобленість ? Можливо від низки невдач і промахів? І як завжди у цьому винуваті всі крім вас? Уважніше придивіться до самого себе.
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27.08.2024 08:29 Відповісти
влада вирощує покоління дебілів.
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27.08.2024 08:30 Відповісти
 
 