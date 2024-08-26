Минулого навчального року 960 тис. українських дітей навчалися онлайн, - МОН

Станом на кінець минулого навчального року близько мільйона українських дітей навчалися онлайн.

Про це сказав перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на завершення навчального року, попередньо 600 тисяч дітей перебували в онлайн освіті, 390 тисяч перебували в онлайн освіті за кордоном. Тобто біля мільйона дітей не знаходяться в системі офлайн освіти", - сказав Кудрявець.

Чиновник зазначив, що необхідно створювати умови для повернення цих дітей в очну освіту. За його словами, це комплекс політик, які стосуються насамперед інфраструктури.

"Два з половиною мільярда субвенцій виділено навесні, які були розподілені на 57 проєктів у прифронтових і прикордонних регіонах. І тиждень тому рішенням уряду було виділено додатково 5 мільярдів гривень на укриття", - додав заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти: Понад 80% українських шкіл мають генератори, але їх недостатньо для повноцінного навчання