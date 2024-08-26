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В прошлом учебном году 960 тыс. украинских детей обучались онлайн, - МОН

школа,онлайн,освіта

По состоянию на конец прошлого учебного года около миллиона украинских детей учились онлайн.

Об этом сказал первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на завершение учебного года, предварительно 600 тысяч детей находились в онлайн образовании, 390 тысяч находились в онлайн образовании за рубежом. То есть около миллиона детей не находятся в системе офлайн образования", - сказал Кудрявец.

Чиновник отметил, что необходимо создавать условия для возвращения этих детей в очное образование. По его словам, это комплекс политик, которые касаются прежде всего инфраструктуры.

"Два с половиной миллиарда субвенций выделено весной, которые были распределены на 57 проектов в прифронтовых и приграничных регионах. И неделю назад решением правительства было выделено дополнительно 5 миллиардов гривен на укрытие", - добавил замминистра.

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Автор: 

дети (6477) школа (3012) Минобразования (1735)


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От так потім до лікарів попадають, які онлайн вчились )
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26.08.2024 18:00 Ответить
так до лікарів зараз і в Європі онлайн попадають. а толку, що ти очник - родить речення не зміг. шо сказати хтів то?
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26.08.2024 19:33 Ответить
Можете зрозуміліше сформулювати ваше запитання? Чи може просто проспіться?
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26.08.2024 19:56 Ответить
бачиш, ти зі своєю очною освітою виходить такий самий баран, що і від дистанційників очикуєш.
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27.08.2024 08:03 Ответить
Звідки така агресія озлобленість ? Можливо від низки невдач і промахів? І як завжди у цьому винуваті всі крім вас? Уважніше придивіться до самого себе.
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27.08.2024 08:29 Ответить
влада вирощує покоління дебілів.
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27.08.2024 08:30 Ответить
 
 