В прошлом учебном году 960 тыс. украинских детей обучались онлайн, - МОН

По состоянию на конец прошлого учебного года около миллиона украинских детей учились онлайн.

Об этом сказал первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на завершение учебного года, предварительно 600 тысяч детей находились в онлайн образовании, 390 тысяч находились в онлайн образовании за рубежом. То есть около миллиона детей не находятся в системе офлайн образования", - сказал Кудрявец.

Чиновник отметил, что необходимо создавать условия для возвращения этих детей в очное образование. По его словам, это комплекс политик, которые касаются прежде всего инфраструктуры.

"Два с половиной миллиарда субвенций выделено весной, которые были распределены на 57 проектов в прифронтовых и приграничных регионах. И неделю назад решением правительства было выделено дополнительно 5 миллиардов гривен на укрытие", - добавил замминистра.

Читайте также: Более 4 тысяч детей с оккупированных территорий вступили в украинские вузы в этом году, - МОН